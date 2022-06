Italien gegen Deutschland heute live im Free-TV und Stream: Wo läuft die Nations League?

Von: Tim Althoff

Deutschland muss in Bologna gegen Italien ran - wo läuft das Spiel im TV und Stream? © IMAGO/Laci Perenyi

In der Nations League trifft Deutschland auf die alten Rivalen aus Italien. Hier gibt es alle Infos, wer die Partie heute live im TV und Stream zeigt.

Bologna ‒ Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet das erste Pflichtspiel seit November 2021. Zwar ist es „nur“ die Nations League, jedoch können die anstehenden Spiele in der Gruppe A3 ideal genutzt werden, um sich auf die Fußball-WM 2022 in Katar vorzubereiten. Mit Italien und England warten einerseits echte Top-Mannschaften, andererseits aber auch alte Rivalen, gegen die eine deutsche Mannschaft immer was zu beweisen hat.

„Freundschaftsspiele sind dazu da, um etwas auszuprobieren. Am Ende ist so ein Wettbewerb wie die Nations League kurz vor der Weltmeisterschaft aber hervorragend. Wir können in diesen Spielen zeigen, wie weit wir sind. Danach haben wir zwischen September und November noch sechs Wochen, in denen wir die richtigen Schlüsse für die WM ziehen können“, meint Bundestrainer Hansi Flick gegenüber uefa.com.

UEFA Nations League, Gruppe A3 Italien - Deutschland Anpfiff 4. Juni, 20.45 Uhr Stadion Renato Dall'Ara, Bologna Schiedsrichter Srdjan Jovanovic (Serbien)

Italien - Deutschland heute live: Squadra Azzurra ohne WM-Teilnahme und Chiellini

Zuerst reist das Flicks Kader nach Bologna, bevor es nach München gegen England geht - hier finden Sie alle Infos zu den Tickets. Der Gegner wird jedoch schwer auszurechnen sein. Nachdem die Italiener eine überragende EM gespielt und den Titel gewonnen haben, blamierte sich die Mannschaft in den Playoffs der WM-Qualifikation und schied gegen Nordmazedonien aus. Wo genau der amtierende Europameister also steht und in welcher Verfassung sich das Team befindet, ist schwer vorauszusagen. Trainer Roberto Mancini durfte nach der bitteren Schlappe jedenfalls im Amt bleiben und wird an der Seitenlinie stehen.

Die „Squadra Azzurra“ trat am Mittwoch bereits in einem ersten Länderspiel gegen Argentinien an und verlor das „Finalissima“ gegen den Sieger der Copa América deutlich mit 0:3. Dabei liefen jedoch auch einige Spieler auf, die in einem Spiel von höherer Bedeutung wohl nicht starten würden. Trotzdem muss er in Zukunft auf den langjährigen Abwehrchef Giorgio Chiellini verzichten. Der 37-Jährige beendete seine Karriere in der Nationalmannschaft nach dem Argentinien-Spiel und hinterlässt damit eine Lücke neben seinem steten Companion Leonardo Bonucci.

Langjährige Rivalität: Die Bilanz zwischen Italien und Deutschland

Es ist kein Geheimnis, dass sich Deutschland gegen Italien traditionell schwertut. Das zeigt auch die Bilanz zwischen den beiden Nationen, 15 der bisherigen 36 Spiele gingen an die Squadra Azzurra. Die deutschen Mannschaften setzten sich bei elf Unentschieden lediglich zehnmal durch. Immerhin: Das DFB-Team ist seit dem verlorenen EM-Halbfinale 2012 ungeschlagen gegen Italien ‒ zwei Siege, zwei Unentschieden.

Nations League: Wer überträgt Italien - Deutschland heute live im Free-TV?

Nachdem lange nicht klar gewesen war, welcher Sender die Nations League schließlich übertragen darf, hat sich schließlich RTL gegen die öffentlich-rechtlichen Sender durchgesetzt. Ab 20.15 Uhr wird RTL also auf Sendung gehen und die Partie gegen Italien live im Free-TV übertragen.

Florian König wird in den Vorberichten und nach dem Spiel als Moderator agieren und alles mit seinem Experten Lothar Matthäus besprechen. Der Rekord-Nationalspieler ist während der Partie gleichzeitig als Co-Kommentator von Marco Hagemann vorgesehen.

Italien - Deutschland live in der Nations League: Wo läuft die Partie heute im Stream?

Grundsätzlich hält der Streamingdienst DAZN zwar die Rechte an der Nations League und überträgt dementsprechend einige internationale Spiele auf der Plattform, hat jedoch kein Übertragungsrecht an dem Spiel der deutschen Mannschaft. So wird die Partie nur im Stream von RTL auf RTL+ zu sehen sein. Dafür wird ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, das monatlich oder jährlich gekündigt werden kann.

TV RTL Live-Stream RTL+ Live-Ticker tz.de

Nations League heute live: Italien gegen Deutschland im Live-Ticker bei tz.de

Für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bieten wir Ihnen wieder unseren Live-Ticker auf tz.de an. Dort werden alle wichtigen Szenen des Spiels für sie live zum Nachlesen dokumentiert.

