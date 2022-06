Italien gegen Deutschland im Live-Ticker: Bundestrainer Flick beginnt mit sieben Bayern-Profis

Von: Antonio José Riether

Serge Gnabry (2. v. l.) und Leroy Sané (2. v. r.) stehen gegen Italien in der Startelf. © Frank Hoermann/imago-images

Am Samstagabend gastiert die deutsche Nationalelf in Bologna. Gegen Italien beginnt für das DFB-Team ein Vier-Spiele-Marathon. Das Länderspiel im Live-Ticker.

Update, 20.05 Uhr: Noch vierzig Minuten bis zum Anpfiff der Partie, die vom serbischen Referee Srdijan Jovanovic geleitet wird. Um 20.45 Uhr geht es los!

Nations League: Italien - Deutschland -:- (-:-)

Aufstellung Italien: Donnarumma - Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi - Frattesi, Cristante, Tonali - Politano, Scamacca, Pellegrini Aufstellung Deutschland: Neuer - Henrichs, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Werner. - Trainer: Flick Tore:

Hansi Flick startet mit sieben Bayern-Profis - Werner bestreitet 50. Länderspiel

Update vom 4. Juni, 19.49 Uhr: Nun ist die Aufstellung des DFB-Teams bekannt! Manuel Neuer beginnt im Tor, vor ihm bilden Benjamin Henrichs, der Noch-Münchner Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer die Viererkette. Im Mittelfeld setzt Flick auf sein Duo aus Bayern-Zeiten Leon Goretzka und Joshua Kimmich, zudem bringt er mit Serge Goretzka und Leroy Sané zwei Bayern-Flügelspieler von Beginn an. Auch Thomas Müller startet heute Abend, vor ihm wird Timo Werner bei seinem 50. Länderspiel für Wirbel sorgen.

Update vom 4. Juni, 19.25 Uhr: Mit welcher Aufstellung geht Hansi Flick heute in das erste von vier Nations-League-Spielen? Bis auf Marco Reus, der aufgrund eines Infekts fehlt, sind alle alle nominierten Akteure mit an Bord. Die Startelf gibt es in wenigen Minuten!

Hansi Flick strotzt vor Selbstvertrauen: Bundestrainer will in den kommenden Tagen „vier Siege einfahren“

Update vom 4. Juni, 18.43 Uhr: Vor dem Nations-League-Spiel in Italien am heutigen Abend gab sich Bundestrainer Hansi Flick sehr optimistisch. „Uns tun Siege gut für unser Selbstvertrauen. Wir hoffen, dass wir vier Siege einfahren“, meinte der 57-Jährige vor den beiden Partien gegen Italien sowie England und Ungarn. Die Motivation sollte hoch sein, Gruppenerste zieht ins Final-Four-Turnier ein und kann sich im Oktober den Nations-League-Titel sichern.

Erstmeldung vom 4. Juni:

Bologna - Die deutsche Nationalmannschaft startet 170 Tage vor der WM in Katar mit einem harten Programm in die Vorbereitung. Viermal muss das Team von Hansi Flick innerhalb weniger Tage in der Nations-League-Gruppe ran, zunächst geht es gegen Italien, dann folgen Partien gegen England und Ungarn sowie das Rückspiel gegen die Italiener. Am Samstagabend gipfelt die zweiwöchige Vorbereitung des DFB-Teams im Gastspiel in Bologna (live im TV und im Stream).

Hansi Flick feiert ein kleines Jubiläum - Bundestrainer vor zehnter Partie noch ungeschlagen

Flick feiert bei der Partie in Italien ein kleines Jubiläum. Der 57-Jährige geht in sein zehntes Spiel als Bundestrainer, von seinen bisherigen neun Spielen an der Seitenlinie gewann er acht, lediglich gegen die Niederlande reichte es nur zu einem 1:1-Remis. „Wir sind alle froh, dass es endlich losgeht“, meinte Flick vor der Abfahrt seiner Mannschaft. „In Marbella und jetzt in Herzogenaurach hatten wir eine gute Vorbereitung. Wir sind happy, jetzt loszulegen. Wir alle sind motiviert“, so der ehemalige Trainer des FC Bayern München.

Italien verpasste zuletzt die WM: Squadra Azzurra will sich von der nächsten Niederlage erholen

Gegen den amtierenden Europameister ist die Ausgangslage alles andere als klar. Die italienische Nationalmannschaft verpasste noch Ende März die Weltmeisterschaft nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Nordmazedonien und verlor erst am Mittwoch in London mit 0:3 gegen Argentinien. „Wir erwarten, dass wir sehr fokussiert sind, dass wir aktiv sind, dass wir versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen“, meinte Flick, der sich nicht auf den Gegnern sondern ganz auf seine Elf konzentrieren will.

Im 36.000 Zuschauer fassenden Stadio Renato Dall‘Ara hat das deutsche Team die Chance, mit drei Punkten in den Wettbewerb zu starten. Im Hinblick auf die schwere Nations-League-Gruppe und die Weltmeisterschaft im November wäre ein Sieg im ersten Spiel nach dem Saisonabschluss von Vorteil - nicht zuletzt für das Selbstvertrauen. (ajr)