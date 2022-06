„Welches Spiel?“ - Vielen Deutschen ist die Nations League trotz Klassiker gegen Italien egal - miese TV-Quote

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Viele Fans waren es nicht, die den Weg nach Bologna für die DFB-Elf auf sich nahmen. © IMAGO/Fabio Sasso

Die Nations League ist definitiv noch nicht der Lieblingswettbewerb der deutschen Fans. Die schwachen TV-Quoten sprechen für sich.

München - Deutschland spielt - und keinen interessiert‘s? Das Interesse am Fußball-Klassiker zwischen Italien und Deutschland (1:1) am Samstagabend in der Nations League hielt sich sehr in Grenzen. Im TV war das Match nicht der große Quotenbringer. Im Schnitt 5,97 Millionen Fans verfolgten das Remis in der Live-Übertragung bei RTL. Der Marktanteil betrug 26,6 Prozent, in der Spitze schauten 7,46 Millionen zu.

Unter den Top-Ten-Einschaltquoten im deutschen Fernsehen gibt es ausschließlich Fußballspiele mit deutscher Beteiligung. Zum Vergleich: Auf Nummer zehn liegt das Vorrunden-Match der DFB-Elf gegen Australien, das 28,03 Millionen Menschen in Deutschland schauten - eine Quote von 74,4 Prozent. Die Nummer eins liegt nochmal in anderen Sphären: Das WM-Finale 2014 von Rio de Janeiro gegen Argentinien schauten 34,65 Millionen, was einem Marktanteil von 86,3 Prozent entsprach. Bei Spielen außerhalb von EM und WM liegt dieser meist sehr niedriger, doch selbst Testspiele hatten schon bessere Quoten. Das Match in der Niederlande Ende März schaffte gar 8,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 31,2 Prozent.

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Italien gegen Deutschland: „Nur Journalisten gucken dieses Spiel dienstlich“

Auch die Stimmung in den sozialen Medien zeichnet ein Bild davon, dass vielen Fans die Partie egal war. Martin Schneider, Journalist der SZ, schrieb bei Twitter: „So langsam hab ich den Eindruck, dass nur Journalisten dieses Spiel dienstlich gucken während alle anderen ausnahmslos am lokalen Fluss, im lokalen Biergarten oder auf Sylt sitzen.“

Das Sommer-Wetter trug sicherlich dazu bei, dass viele Fußballfans die Partie ignorierten. Die Kommentare unter Schneiders Feststellung gingen in die gleiche Richtung: „Ein umgekippter Sack Reis in China ist ja auch wichtiger als dieser Kick“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: „Wenn Länderspiele sind, dann macht man Urlaub.“ Ein weiterer schrieb gar: „Ohne Twitter hätte ich von diesem Spiel tatsächlich nichts gewusst!“, und einige anderen meinten schlicht: „Welches Spiel?“

Spox-Reporter Filippo Cataldo postete auch ein Foto des spärlich mitgereisten DFB-Anhangs in Bologna mit dem Zusatz: „Mehr sind‘s nicht.“

Das Duell in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr) zwischen Deutschland und England in München wird live vom ZDF übertragen. Am kommenden Samstag (11. Juni/20.45) zeigt RTL die Partie gegen Ungarn ebenfalls live. Ob die DFB-Elf diesmal mehr Begeisterung entfachen kann? Die Liebe der deutschen Fans für den Wettbewerb Nations League scheint kaum existent - Klassiker-Duelle oder nicht. (cg mit dpa)