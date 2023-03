Italien gegen England: Hier sehen Sie die EM-Quali live im TV und Stream

Italien gegen England lautet das namhafte EM-Quali-Auftaktspiel in der Gruppe C. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Neapel - Die WM 2022 in Katar liegt bereits drei Monate zurück, nun blicken die UEFA-Fußball-Nationen bereits auf die Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland. Am Donnerstagabend (20:45 Uhr) steigen die ersten vier Teams der Gruppe C in den Ring. Zum Auftakt hält der Spielplan ein echtes Schmankerl parat: Der amtierende Europameister (2021) Italien empfängt Vize-EM-Champion England.

Italien und England vor Neuauflage des EM-Finales 2021

Fußball-Fans erinnern sich natürlich genau: Im Juli 2021 standen sich die beiden Fußball-Nationen Italien und England im letzten EM-Finale gegenüber. Damals triumphierte die „Squadra Azzurra“ knapp mit 3:2 im Elfmeterschießen und bestieg somit den europäischen Thron.

Das Los hat entschieden, dass beide Farben auch im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 wieder aufeinandertreffen - und zwar nicht nur in der gleichen Gruppe, sondern auch unmittelbar im ersten Quali-Pflichtspiel. Ebenfalls in der Gruppe C befinden sich die Nationen Nordmazedonien und Malte, diese spielen am Donnerstagabend parallel gegeneinander, sowie die Ukraine.

Der Weg zur EM-Titelverteidigung führt für Italien über eine erfolgreiche EM-Quali - zum Auftakt wartet mit England ausgerechnet der Finalgegner von 2021. © IMAGO / Laci Perenyi

Erneut im Fokus: Spielort Neapel

Vor allem die Italiener dürften sich nach ihrer Nichtteilnahme bei der zurückliegenden WM in Katar auf die Rückkehr auf die offizielle Fußball-Bühne freuen. Aber auch die „Three Lions“ als WM-Viertelfinalist brennen auf die Begegnung. Im Fokus steht vor dem Anpfiff indes nicht nur das Kräftemessen beider legendärer Fußball-Verbände, sondern auch der Austragungsort. Gekickt wird nämlich im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel. Rund um das Stadion kam es erst kürzlich im Rahmen des Champions-League-Aufeinandertreffens zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt zu teils heftigen Ausschreitungen. Fans der SGE waren vorab von einem Stadionbesuch ausgeschlossen worden.

Auch diesmal vermuten italienische Behörden und Offizielle wieder ein größeres Problem- und Eskalationspotenzial rund um das Quali-Duell. Der zuständige Präfekt Claudio Palomba hatte bereits angekündigt, „Inspektionen durchzuführen , um Plätze für die Ankunft von Fanbussen aus dem Ausland zu finden.“ Demnach sollen England-Fans vornehmlich im Hafengebiet der italienischen Stadt untergebracht und von dort aus „zum Stadion gebracht werden“.

Freut sich auf die anstehende EM-Qualifikation: Englands Coach Gareth Southgate bei der Pressekonferenz vor dem Auftakt gegen Italien. © IMAGO / PA Images

Das EM-Quali-Spiel Italien gegen England steigt am Donnerstag, 23. März 2023, um 20:30 Uhr in Neapel. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Italien gegen England: EM-Quali live im Free-TV?

Im deutschen Free-TV wird das WM-Quali-Spiel zwischen Italien und England leider nicht live zu sehen sein. Empfänger können aber z.B. auf den italienischen Sender Rai 1 zurückgreifen. Standardmäßig empfangen deutsche Zuschauer diesen Kanal allerdings nicht.

Italien gegen England: EM-Quali im Live-Stream von DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN wird das EM-Quali-Match zwischen Italien und England im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie erfolgt am Donnerstag, 23. März 2023. Um 20:45 Uhr ertönt der Anpfiff.

