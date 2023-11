Schweinsteiger postet Foto und lässt Fans raten, wo er ist

Von: Christoph Wutz

Seit 2016 ist Bastian Schweinsteiger mit Ana Ivanovic verheiratet. Seitdem hat er eine spezielle Beziehung zu ihrer Heimat. Diese festigte er jetzt.

München – Bastian Schweinsteiger genießt die Zeit nach seiner aktiven Karriere als Profi-Fußballer. Der ehemalige Star des FC Bayern, der auch als TV-Experte für die ARD im Einsatz ist, verbringt viel Zeit mit seiner Frau Ana Ivanovic und ihren drei gemeinsamen Kindern. Jetzt forderte der WM-Held von 2014 seine Fans zu einem kleinen Ratespiel heraus: Auf seinen Auftritten in den sozialen Medien lud er ein Bild von sich hoch, auf dem er in einer nicht näher benannten Stadt posiert – und wollte von ihnen wissen, wo er sich befindet. Das dürfte ihm vor allem in der Heimat seiner Frau Ana zusätzliche Sympathiepunkte eingebracht haben.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 39), Kolbermoor, Deutschland Position: Zentraler Mittelfeldspieler, Flügelspieler Stationen als aktiver Spieler: FC Bayern München, Manchester United, Chicago Fire Karriereende: Oktober 2019

Schweinsteiger postet Foto und lässt Fans raten, wo er ist

„Erratet die Stadt“, forderte „Schweini“ unter dem Schnappschuss. Dieser zeigt den 39-Jährigen, der kürzlich im Live-TV über das Outfit seiner ARD-Kollegin spottete, stilsicher in einem Wintermantel an einer Promenade. Daneben ist eine Steinmauer zu sehen.

Außerdem fällt rechts im Bild ein großer Fluss auf. Und am Horizont sind die Fassaden einer Stadt zu sehen – jener Stadt, die Schweinsteiger seinen Fans entlocken will.

Bastian Schweinsteiger ließ seine Fans seinen Aufenthaltsort erraten. © Ulrich Hufnagel / Imago / Screenshot: Twitter/Bastian Schweinsteiger

Hamburg, Dubai oder doch Ghana? Fans erraten „Schweinis“ Aufenthaltsort

Die Anhänger des langjährigen Bayern-Stars ließen sich nicht zweimal bitten – und warteten mit einigen kuriosen Vorschlägen auf: New York City, Dubai, Nantes und Freetown fanden sich unter den Tipps der Nutzer. Ein anderer fragte gar: „Bist du in Ghana?“

Doch die Fans vermuteten „Schweini“ nicht nur im Ausland. „Hamburg?“, wollte ein neugieriger User wissen. Während ein weiterer den 39-Jährigen in Freiberg verortete, meinte ein Anhänger, die Stadt Duisburg im Hintergrund ausgemacht zu haben. Und auch Halle an der Saale und Dortmund fielen im Zuge des Rate-Spiels. Doch damit trafen die Follower des Ex-Profis allesamt nicht ins Schwarze. Des Rätsels Lösung hatte vielmehr familiäre Gründe.

„Du bist in Anas Heimatstadt“: Schweinsteiger entzückt Anhänger mit Rate-Spiel

„Du bist in Anas Heimatstadt“, schrieb ein User – und lag damit goldrichtig: Schweinsteiger posiert vor den Toren von Belgrad in Serbien. Dort wuchs seine Frau Ana auf.

Die Fassade der serbischen Hauptstadt erkannten auch einige andere der Fans des 39-Jährigen, die sich zum Teil als echte Geografie-Experten erwiesen. „Du bist bei der Festung von Belgrad, am River Save“, stellte ein Nutzer beeindruckende Ortskenntnis unter Beweis. „Belgrad, wo die Save die Donau trifft!“, freute sich eine andere Userin. Zudem machte ein Anhänger des früheren Nationalmannschaftskapitäns im Hintergrund den Genex-Turm, auch als Westtor von Belgrad bekannt, aus.

Sind ein echtes Sportler-Traumpaar: Bastian Schweinsteiger (l.) und Ana Ivanovic (r.). © Future Image / Imago

Schnappschuss nicht aktuell? Schweinsteiger-Foto lässt Raum für Spekulationen

Schweinsteiger, der im Mai zum dritten Mal Vater wurde, hat durch die Verbundenheit seiner Gattin auch eine besondere Beziehung zur serbischen Hauptstadt – und stellte das mit dem Beitrag einmal mehr unter Beweis. Doch das Foto ist offenbar nicht ganz aktuell.

Der einstige „Red Devil“ versah den Post mit dem Hashtag „tb“. Dieser steht für das englische Wort Throwback und wird in sozialen Medien oft genutzt, um Bilder zu kennzeichnen, die eigentlich früher aufgenommen wurden. Gut möglich daher, dass der Schnappschuss bereits einige Jahre alt ist.

Serbische Fans jubeln über Schweinsteiger-Bild – und fordern ihn als Trainer

Nichtsdestotrotz freuten sich zahlreiche serbische Fans über Schweinsteigers Beitrag. Einer wertete den Beitrag sogar als Vorbote: „Ein Wink zum Abschied für den Trainer des FK Roter Stern Belgrad“, schrieb er – und wünscht sich offenbar den Ex-DFB-Star als neuen Coach des serbischen Rekordmeisters.

Doch daraus dürfte wohl nichts werden. Stattdessen genießt „Schweini“ die Zeit fernab des Profi-Fußballs. Zuletzt schickte der langjährige Regisseur im Mittelfeld des FC Bayern Liebesgrüße und eine Ansage an seine Ana. (wuc)

