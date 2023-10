Nagelsmann überrascht mit Outfit beim DFB-Debüt: Müller kann sich Spruch nicht verkneifen

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Julian Nagelsmann überraschte beim DFB-Debüt als Bundestrainer mit seinem Outfit. Der US-Coach war fassungslos, Thomas Müller würde es auch tragen.

Hartford – Die deutsche Nationalmannschaft konnte beim 3:1-Sieg gegen die USA exakt acht Monate vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 in München auf ganzer Linie überzeugen. Das Debüt von Julian Nagelsmann ist geglückt: Deutschland drehte nach Rückstand gegen die USA richtig auf – und auch der neue Bundestrainer machte bei seiner Premiere an der Seitenlinie eine gute Figur.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Trainerstationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern, deutsche Nationalmannschaft Amtsantritt beim DFB: 22. September 2023 Vertrag bis: Juli 2024

Nagelsmann trägt beim Debüt als Bundestrainer ein Holzfällerhemd

Julian Nagelsmann ist seit seinen Stationen in der Bundesliga bei Hoffenheim, Leipzig und vor allem FC Bayern dafür bekannt, einen ausgefallenen Modegeschmack zu haben. Und auch bei seinem Debüt als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft wählte der 36-jährige Oberbayer ein ungewöhnliches Outfit.

Während seine Vorgänger Joachim Löw oder Hansi Flick zumeist im weißen Hemd oder Sakko an der Seitenlinie auftraten, überraschte Nagelsmann mit einem blau-gelb-grauen Flanellhemd. Das Holzfällerhemd in dezenten, hellen Farben, hätte der DFB-Chefcoach wohl auch bei einem Ausflug in die Wälder von Connecticut tragen können. Dabei wäre eine Regenjacke beim 3:1 gegen die USA zweckmäßiger gewesen.

Julian Nagelsmann überraschte beim DFB-Debüt mit seinem Outfit. © MIS/Imago/Federico Gambarini/dpa

Nagelsmann überrascht mit ungewöhnlichem Outfit: USA-Coach fassungslos

„Das war eine gute Idee von unserem Ausstatter beim DFB“, sagte Nagelsmann, der in München schon mal auf einer Harley oder auf einem Longboard zum Training kam. Bei seinem DFB-Antritt zeigte er sich zwar nach halbjähriger Auszeit gut erholt und braun gebrannt, aber nicht wie sonst schon oft in einem auffälligen Outfit. Er trug einen unauffälligen dunkelblauen Blouson und eine graue Hose.

„Mir hat es auch gefallen, deswegen habe ich es angezogen, danke“, reagierte der Bundestrainer süffisant auf eine Reporterfrage nach dem Outfit. Sein US-Kollege Gregg Berhalter war eher fassungslos, dass im Fußball-Land Deutschland statt Fachfragen zum Spiel erstmal die Frage nach dem Trainer-Dress kam. „Sein Outfit. Oh, mein Gott“, entfuhr es dem Ex-Profi von 1860 München und Energie Cottbus, als er um ein Statement zum blau-gelb-grauen Nagelsmann-Hemd gebeten wurde.

DFB-Stars reagieren auf Nagelsmann-Outfit – Müller würde es auch tragen

Auch die DFB-Stars, die hin und wieder mit auffälligen Klamotten bei der Nationalmannschaft erscheinen, wurden zum Outfit des neuen Bundestrainers befragt. Die Spieler sind Kommentare über Nebensächlichkeiten wie einen samtweich wirkenden Flanellstoff gewohnt. Mittelstürmer Niclas Füllkrug verdeutlichte aber, dass er Nagelsmann „mit Sicherheit nicht anhand seiner Kleidung“ beurteilen werde.

Sturm-Kollege Thomas Müller, dem Nagelsmann nach seiner Einwechslung drei Weltklasse-Aktionen bescheinigte, war mal wieder für einen Spaß zu haben. Der 34-Jährige antwortete schlagfertig auf die Frage, ob er solch ein Hemd auch tragen würde: „Absolut. Habe ich mehrere im Schrank.“ Bei der Vorstellung seines Kochbuchs vor kurzem überraschte Müller, der seine Bayern-Kollegen zum Grillen eingeladen hat und Ungewöhnliches servierte, mit einer übergroßen Strickjacke. (ck/dpa)