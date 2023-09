Sancho-Rückkehr zum BVB scheitert offenbar an durchgezockten Nächten an der Konsole

Von: Andre Oechsner

Jadon Sancho steht im Januar vermutlich auf dem Transfermarkt, im BVB-Umfeld träumen sie von einer Rückkehr. Auf Klubebene sieht man das aber anders.

Dortmund – Seit fast einem Monat ist Jadon Sancho bei Manchester United suspendiert. In manchen Ecken des Internets wurde als Folge dessen bereits konkret von einer bevorstehenden Rückkehr zu Borussia Dortmund berichtet. Zur Reunion wird es aber wohl nicht kommen.

Jadon Sancho Geburtsdatum: 25. März 2000 (Alter 23 Jahre), London Verein: Manchester United Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

BVB macht sich Gedanken um Rückkehr von Jadon Sancho

Nach Informationen der Sport Bild haben sich die Verantwortlichen des Bundesliga-Vizemeisters der vergangenen Saison tatsächlich mit einer Sancho-Rückkehr beschäftigt. Eine Ausleihe im Januar sei Thema gewesen. Das Sportboulevardblatt führt allerdings fort, dass der Dortmunder Plan aus zwei Gründen scheitert.

Sanchos mangelnde Disziplin sei schon während seiner Zeit beim BVB immer wieder Thema gewesen. Der 23-Jährige war häufig zu spät zum Training gekommen und zudem per Privatjet für einen oder gleich mehrere Tage weggeflogen. Das größte Problem, an dem sich die schwarz-gelben Entscheidungsträger stoßen, ist Sanchos angeblich andauernder Schlafentzug.

Jadon Sancho ist bei Manchester United suspendiert, kehrt aber nicht zum BVB zurück. © IMAGO/Paul Terry

Jadon Sancho: Darum verzichtet der BVB auf eine Reunion

Demnach schläft der junge Brite zu wenig, weil er häufig bis in die Morgenstunden an der Konsole oder am Computer zockt. Zusätzliche Unruhe kann der BVB nach dem wenig überzeugenden Saisonstart wahrlich nicht gebrauchen.

Außerdem sollen die Konditionen eines möglichen Wechsels nicht den Dortmunder Vorstellungen respektive des Budgets entsprechen. Demnach will Manchester United Sancho nicht verleihen, sondern lediglich verkaufen – und das für eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro. Ob der BVB-Haushaltsplan überhaupt Investitionen für das kommende Wintertransferfenster vorsieht, ist noch nicht geklärt.

Jadon Sancho bei Manchester United suspendiert – Zukunft offen

Wie es mit Sancho weitergeht, der bei Manchester United noch über einen bis 2026 datierten Vertrag verfügt, ist komplett offen. Was beim Durchforsten der sozialen Medien auffällt, ist, dass der 23-fache englische Nationalspieler seinen Instagram-Account deaktiviert hat. Von Twitter (jetzt X) aus hatte er sich vor gut einem Monat mit United Trainer Erik ten Hag angelegt und ihn der Lüge bezichtigt.

Nachdem ten Hag behauptet hatte, Sancho sei aufgrund schlechter Trainingsleistungen aus dem Kader für das Spiel gegen Arsenal gestrichen worden, widersprach dieser seinem Trainer in den sozialen Medien und stellte dessen Autorität in Frage. Sancho trainiert nach seiner Suspendierung individuell mit dem Fitnessteam von United. Dem Mirror zufolge darf er nicht mal die Speiseräume am Trainingszentrum in Carrington besuchen. (aoe)