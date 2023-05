Jahn Regensburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im TV und Stream

32. Spieltag

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sascha Mehr schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Jahn Regensburg den Hamburger SV. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Regensburg - Der Hamburger SV kämpft in der 2. Bundesliga um den Aufstieg in die Bundesliga, hat es aber nicht mehr in der eigenen Hand. Die eigenen Spiele müssen gewonnen werden und gleichzeitig müssen der SV Darmstadt 98 oder der FC Heidenheim mehrfach patzen. Der HSV selbst darf sich keine Ausrutscher mehr erlauben, denn auf Platz vier und fünf warten mit Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli zwei Klubs, die ihnen den Relegations-Rang wegschnappen wollen.

„Wir haben ein schweres Spiel am Sonntag, auf das wir uns voll konzentrieren. Das Entscheidende ist, dass wir unsere Aufgabe lösen und das Duell gewinnen“, sagte HSV-Coach Tim Walter auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Jahn Regensburg.

Jahn Regensburg gegen Hamburger SV: Wer holt sich den Sieg?

„Regensburg wird alles aus sich herausholen. Dabei ist nicht entscheidend, dass sie einen neuen Trainer haben. Dennoch haben wir Spiele von Joe Enochs analysiert und alle Eventualitäten ins Visier genommen“, so Walter weiter und verspricht einen harten Fight um den Sieg: „Grundsätzlich tun sich alle Mannschaften in der 2. Liga auswärts etwas schwerer, wir sind aber immer noch Dritter in der Auswärtstabelle. Unsere Fans stehen immer hinter uns, darum werden wir alles reinwerfen.“

„Wir arbeiten hart, damit wir in der Defensive weniger individuelle Fehler machen. Dennoch ist im Sport immer auch Vertrauen wichtig. Die Jungs investieren alles, damit sich die Aussetzer nicht wiederholen“, sagte der HSV-Trainer zu den Gegentoren, die zuletzt fielen und sprach anschließend ein Extralob an Jatta aus: „Baka spielt bei mir eine sehr wichtige Rolle, denn seine Qualität merkt man nicht nur in der Arbeit gegen den Ball. Er hat eine unheimliche Präsenz auf dem Platz und hat sich zu einem gestandenen Spieler entwickelt.“

Das Spiel des 31. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Jahn Regensburg und dem Hamburger SV findet am Sonntag, 14. Mai 2023, in Regensburg statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Jahn Regensburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 32. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Jahn Regensburg und dem Hamburger SV wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Jahn Regensburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Jahn Regensburg gegen Hamburger SV wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Regensburg startet am Sonntag, 14. Mai 2023 , um 13 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Jahn Regensburg gegen Hamburger SV: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Jahn Regensburg gegen Hamburger SV ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)