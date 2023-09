„Was ist mit ihm passiert?“ Ex-Bayern-Star gibt Grusel-Interview

Von: Marius Epp, Korbinian Kothny

Teilen

João Cancelo schießt den FC Barcelona am Samstag zum Comeback-Sieg. Im Anschluss sorgt der Portugiese im Interview für einen echten Grusel-Moment.

Update vom 26. September, 14.05 Uhr: João Cancelo avancierte am Samstag mit seinem entscheidenden Treffer zum 3:2 für den FC Barcelona zum Matchwinner – und das nach 0:2-Rückstand!

Nach dem Spiel steht der Ex-Bayern-Star aber wegen einer anderen Szene in den sozialen Medien im Fokus. Als Cancelo im Anschluss der Partie interviewt wird, kommt es zu einer echten Gruselszene. Während der Portugiese nämlich einer Frage der Journalisten zuhört, reißt Cancelo urplötzlich seine Augen gespenstisch weit auf und verdreht dabei seinen Kopf.

João Cancelo machte mit einem skurrilem Gesichtsausdruck auf sich aufmerksam. © X @ Pablo Giralt

Die Aktion erinnert an Filmszenen, bei dem der Schauspieler vom Teufel besessen ist. Auf X (vormals Twitter) ist Cancelos Gesichtsausdruck schnell Thema. „Was macht Cancelo da?“, „Wenn man in Barcelona spielt, werden die Leute verrückt“, oder „wie besessen“ sind nur eine kleine Auswahl der Kommentare.

Acht-Minuten-Wahnsinn: Ex-Bayern-Stars führen FC Barcelona zu irrem Comeback

Erstmeldung vom 25. September: Barcelona – In der katalanischen Hauptstadt scheint man mit ehemaligen Bayern-Spielern sehr gut zurechtzukommen!

Robert Lewandowski machte nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona einfach da weiter, wo er aufgehört hatte – nämlich mit Toren am Fließband.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 35 Jahre), Warschau, Polen Verein: FC Barcelona Marktwert: 30 Millionen Euro Position: Sturm

Ex-Bayern-Stars Lewandowski und Cancelo brillieren bei Barcelona-Aufholjagd

Mit João Cancelo verpflichteten die Katalanen in diesem Sommer einen weiteren Ex-Bayern-Spieler. Und auch der Portugiese schlug sofort ein. Viermal lief er erst für Barça auf und steuerte bereits zwei Treffer und eine Vorlage bei. Am Samstagabend wurden Cancelo und Lewandowski zu den entscheidenden Protagonisten einer beeindruckenden Aufholjagd.

Sehr lange sah es im Spiel gegen Celta Vigo nach einer herben Enttäuschung für die „Blaugrana“ aus. Bis zur 81. Minute lag die Elf von Trainer Xavi im heimischen Olympiastadion (das Camp Nou wird derzeit umgebaut) mit 0:2 zurück. Dann vollendete Lewandowski einen herrlichen Lupfer-Pass von Neuzugang João Félix sehenswert – und setzte damit die „Remontada“ in Gang.

Traumduo-Potenzial: Robert Lewandowski und João Cancelo. © IMAGO/Bagu Blanco

FC Barcelona dreht 0:2 gegen Celta Vigo in acht Minuten

Nur vier Minuten später netzte der Pole nach mustergültiger Vorarbeit von Cancelo erneut – 2:2. In der 89. Minute war es dann Cancelo selbst, der mit seinem Tor für endgültige Ekstase sorgte. Der Außenverteidiger bewies mit einem diagonalen Lauf seinen Zug zum Tor und wurde von Youngster Gavi millimetergenau bedient.

Drei Tore in acht Minuten waren dann genug, um die Zuschauer auf dem Montjuïc völlig zum Ausflippen zu bringen. Mit dem Sieg sicherte sich der FC Barcelona die Tabellenführung vor dem FC Girona und Real Madrid. Zwei DFB-Akteure standen übrigens auch auf dem Platz: Marc-André ter Stegen und İlkay Gündoğan trugen ihren Teil zum knappen Sieg über Celta Vigo bei.

Machen die Katalanen so weiter, könnte es in der K.o.-Phase der Champions League zum Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern kommen, der am Sonntag zünftig auf dem Oktoberfest feierte. Und damit für einige zu einem Wiedersehen. (epp)