Löw lehnte offenbar Bundesliga-Job ab

Von: Marius Epp

Jogi Löw begnügt sich noch nicht mit dem Ruhestand. © Alex Grimm/dpa

Wann gibt Jogi Löw sein Comeback am Spielfeldrand? Einem Bericht zufolge lehnte der Ex-Bundestrainer ein Angebot des VfB Stuttgart ab.

Stuttgart - Nach der enttäuschenden EM 2021 gab Jogi Löw sein geliebtes Bundestrainer-Amt an Hansi Flick ab. Seitdem nimmt sich der Badener eine Fußball-Auszeit. Dass er wieder als Trainer an die Seitenlinie zurückkehren will, ließ er durchblicken. Nur wo?

Angebote hat der Weltmeistertrainer bekommen, wie er selbst bestätigte. Beispielsweise von Fenerbahce Istanbul. Bislang allerdings schien nicht das Richtige dabei gewesen zu sein. Mit dem VfB Stuttgart klingelte offenbar auch ein Bundesliga-Klub an. Wie die Sport Bild berichtet, lehnte Löw das Angebot der Schwaben aber ab. Der Grund: Es handelte sich nicht etwa um einen Trainerjob, sondern um eine Tätigkeit als Berater.

Jogi Löw lehnte offenbar Berater-Angebot des VfB Stuttgart ab

Zum VfB pflegt Löw ein gutes Verhältnis, obwohl er selbst kein Schwabe, sondern Badener ist. Er trainierte die Stuttgarter schon einmal und führte sie 1997 zum Pokalsieg. Zuvor trug er selbst als Spieler den Brustring. Statt Löw verpflichtete der VfB letztlich zwei ehemalige Löw-Schützlinge für den Berater-Posten: Sami Khedira und Philipp Lahm. Der langjährige Stuttgarter Mittelfeld-Stratege Christian Gentner komplettiert das Trio.

Beim kriselnden Bundesliga-Klub sorgte das zunächst für Diskussionen um eine Entmachtung von Sportdirektor Sven Mislintat, die aber schnell heruntergespielt wurden. Cheftrainer Pellegrino Matarazzo muss derweil wirklich um seinen Job kämpfen. Die Schwaben liegen auf nur auf Platz 16 und haben noch kein Bundesliga-Spiel gewonnen.

Jogi Löw bereit: Ex-Bundestrainer würde „schon gerne wieder einen Klub trainieren“

Möglicherweise fällt Jogi Löws Antwort anders aus, wenn es wirklich um den Trainerjob beim VfB gehen sollte - ob er bei einer Entlassung Matarazzos im engeren Kreis der Kandidaten wäre, ist jedoch offen. Löw würde „schon gerne wieder einen Klub trainieren“, sagte er vor einigen Monaten. Ob der im Ausland oder Inland liegen soll, verriet er nicht.

Auch bei Bayer Leverkusen könnte bald ein nicht uninteressanter Trainerstuhl frei sein. Der Schweizer Gerardo Seoane steht massiv unter Beschuss. Egal wo: An einen Jogi als Vereinstrainer müssten sich die meisten erst noch gewöhnen. (epp)