DFB-Star liebt Sky-Schönheit - Beweisfotos aus Restaurant aufgetaucht

Sky-Moderatorin Laura Winter ist offenbar mit einem Bundesliga-Star zusammen. © Instagram / lauramwinter

Unter Bundestrainer Hansi Flick ist er so etwas wie die Wunderwaffe. Nun scheint er auch in Sachen Liebe ins Schwarze getroffen zu haben. Die Rede ist von Jonas Hofmann.

München / Düsseldorf - Verliebt schaut Jonas Hofmann in die Kamera. Der DFB-Star wirkt auf seinem letzten Post bei Instagram happy und glücklich! Sportlich läuft es ja in dieser Saison richtig gut. Unter Bundestrainer Hansi Flick hat er sich als Rechtsverteidiger zu einer Art Wunderwaffe gemausert. Und auch bei Borussia Mönchengladbach gibt der 29-Jährige Vollgas, er hat bereits sieben Saisontore auf dem Konto.

Dass Hofmann so verträumt in die Kamera lächelt, hat allerdings nicht nur sportliche Gründe! Der Gladbach-Profi scheint frisch verliebt zu sein - und zwar offenbar in eine Sky-Moderatorin. Ihr Name? Laura Winter.

Jonas Hofmann: DFB-Star liebt Sky-Schönheit - geheimnisvolles Foto verrät es

Während Hofmann auf seinem Post glücklich eine Hand hält, bei der nicht zu erkennen ist, zu wem diese gehört, postete auch die Sky-Schönheit ein Bild, auf dem sie eine Hand hält und glücklich zu sein scheint. Darunter setzt Laura Winter den Hashtag „#loveyou“.

Ort des Geschehens? Ein Restaurant in Düsseldorf, also gar nicht so weit weg von Mönchengladbach. Ganz schön auffällig, oder? Zudem folgen sich beide gegenseitig auf Instagram. Hofmann hatte sich laut Bild erst im August nach zwölf Jahren von seiner Ehefrau getrennt. Winter ist seit Kurzem ein neues Gesicht bei Sky Sports News HD, wo sie täglich über die Welt des Sports berichtet. Zuvor arbeitete die gebürtige Südhessin bei Radio Hamburg.

Hofmann lief in den vergangenen Länderspielen meist als Rechtsverteidiger auf, während er bei der Borussia eher eine offensivere Position besetzt. Beim letzten DFB-Sieg des Jahres in Armenien steuerte der 29-Jährige einen Treffer und einen Assist bei - jetzt scheint er auch privat voll ins Schwarze getroffen zu haben. (smk)