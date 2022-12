Ablenkung nach WM-Aus: DFB-Star und Verlobte urlauben im „Paradies“

Freundin mit Reisebericht

Laura Winter und Jonas Hofmann suchen Ablenkung im Urlaubsparadies.

Die WM 2022 war für Deutschland früh beendet. Ein Nationalspieler schaltet aktuell im Urlaubsparadies ab - seine Verlobte dokumentiert die Reise.

München - Einfach mal abtauchen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Für Nationalspieler Jonas Hofmann und seine Verlobte Laura Winter war genau das die Devise nach der verkorksten WM 2022.

Jonas Hofmann Geboren: 14. Juli 1992 (Alter: 30 Jahre), Heidelberg Borussia Mönchengladbach Freundin: Laura Winter Verlobt seit: 13. November 2022

Jonas Hofmann und Laura Winter verarbeiten frühes WM-Aus im Urlaubsparadies

Das Paar hatte sich vor der Weltmeisterschaft verlobt, unmittelbar danach ging es für Hofmann und den DFB zunächst in den Oman und anschließend nach Katar. Seine Zukünftige, die den Fußballfans als Moderatorin von Sky Sport News ebenfalls bestens bekannt ist, folgte wenige Tage später zusammen mit anderen Freundinnen der DFB-Stars.

Winter postete während der WM, die für Deutschland nach dem blamablen Aus ja nicht allzu lange dauerte, immer wieder Bilder aus dem Emirat.

Jonas Hofmann feiert WM-Debüt: Einsätze gegen Japan und Spanien

Hofmann, der sich durch starke Leistungen bei Borussia Mönchengladbach zurecht ein WM-Ticket erspielt und sogar als eine mögliche Überraschungs-Lösung für die Baustelle in der Viererkette gegolten hatte, durfte zwar sein Debüt bei einer Weltmeisterschaft feiern.

Das Ausscheiden konnte er aber auch nicht mehr verhindern. Dementsprechend enttäuscht war der gebürtige Heidelberger unmittelbar nach dem Costa-Rica-Spiel. Da konnte nur eine Ablenkung an einem der schönsten Orte dieses Planeten helfen.

Ablenkung nach WM-Aus: DFB-Star Hofmann und Verlobte Winter urlauben im „Paradies“

Unmittelbar nach dem WM-Aus verschlug es Hofmann und Winter nämlich auf die Malediven. Die Sport-Moderatorin dokumentiert die Reise aktuell fleißig auf Instagram, der Bundesliga-Star hält sich mit Beiträgen hingegen zurück.

Gut möglich, dass Hofmann sein Handy bewusst zur Seite legt, um tatsächlich richtig abschalten zu können. Wer mag es ihm bei der anhaltenden DFB-Kritik aus der Heimat verdenken.

Im Video: DFB-Star Jonas Hofmann frisch verlobt mit Sky-Moderatorin Laura Winter

Laura Winter zeigt beeindruckende Fotos und Videos von den Malediven

Die Fans und Follower dürfen an der Reise trotzdem teilhaben. Winter postete zunächst ein Video in ihrer Story, das sie auf dem Fahrrad zeigt. Die kleine Spritztour war untermalt mit Musik von US-Sänger Bazzi. Der passende Titel: „Paradise“ - zu Deutsch natürlich: „Paradies“.

Winter postete kurz darauf auch noch ein Foto von sich in einer Hängematte und schrieb dazu schlicht: „Hello paradise.“ In einer weiteren Story zeigte sie mit einem Video den atemberaubenden Ausblick von einem der berühmten Wasserbungalows mitten im Indischen Ozean. Der passende Song dazu? „Don‘t worry, be happy“ - klar, dass sie versucht, ihren Jonas nach dem bitteren WM-Aus aufzumuntern und an die schönen Seiten im Leben zu erinnern.

Jonas Hofmann hält sich nach WM-Aus bedeckt und schaltet ab

Hofmann selbst sieht man nur ein einziges Mal - von hinten, auf dem Fahrrad. Winter schrieb sinngemäß unter die Bilder-Serie: „Schwimmen. Essen. Radfahren. Und alles nochmal von vorne.“

Ob es Hofmann gelingt, nach dem WM-Fiasko abzuschalten? Ein paar freie Tage hat der Mittelfeldspieler noch. Schon bald geht es aber zurück nach Deutschland, wo er sich mit den Fohlen dann auf die Rückrunde vorbereitet. Gladbach startet am 22. Januar mit dem Derby gegen Leverkusen wieder in den Bundesliga-Alltag. (akl)