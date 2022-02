Gladbach-Profi ist tot: Er wurde nur 20 Jahre alt

Von: Alexander Kaindl

Jordi Bongard galt als großes Abwehrtalent. Nun ist der Gladbach-Profi bei einem Autounfall ums Leben gekommen. © Fotostand / Imago

Borussia Mönchengladbach trauert um Nachwuchsprofi Jordi Bongard. Der 20-Jährige ist nach einem schweren Autounfall gestorben.

Mönchengladbach - Fürchterliche Nachrichten aus Mönchengladbach: Die Borussia trauert um Abwehrspieler Jordi Bongard. Der 20-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen, wie die Fohlen über ihre Kanäle mitteilten. Bongard gehörte zum Kader der U23, hatte seit Juli 2021 einen Profivertrag. In den vergangenen Monaten arbeitete er nach mehreren Verletzungen an seinem Comeback.

„Wir haben diese schreckliche Nachricht heute Morgen erhalten und sind fassungslos. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie“, sagte der neue Sportdirektor Roland Virkus. Bongard spielte seit 2013 bei der Borussia, absolvierte zwei Länderspiele für die deutsche U18-Nationalmannschaft. Die Fohlen teilten auf ihren sozialen Netzwerken ein Schwarz-weiß-Foto von Bongard, schrieben dazu unter anderem: „Jordi wird immer in unseren Gedanken und Herzen sein!“

Die Gladbacher Fans zeigten sich unter dem Instagram-Beitrag erschüttert. „Was für schreckliche Zeiten… R.I.P. Meine Gedanken sind bei seinen Freunden und seiner Familie“, schrieb ein Anhänger. Ein anderer meinte: „Mein Herz zerbricht, du warst ein echter Borusse.“

Nach dem Unglück wurden die für Donnerstag angesetzten Trainingseinheiten der Profis und der U23 abgesagt. Auch die Pressekonferenz vor dem Bundesliga*-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wurde abgesetzt.

Bongards letzter Instagram-Beitrag zeigte ihn selbst bei der Unterschrift seines Profivertrages. Darunter schrieb er im Juli 2021: „Sehr glücklich, meinen ersten Profivertrag bei der Borussia unterschrieben zu haben. Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Danke an alle Menschen, die mich unterstützen!“

Nach der tragischen Nachricht seines Todes kommentierten unzählige Gladbach-Fans den Beitrag. (akl)