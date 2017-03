So erlebten zwei spanische Journalisten das Wunder von Barcelona

München - Gegen Paris St. Germain gelang dem FC Barcelona Historisches. Hier berichten zwei spanische Journalisten über ihre Gedanken zur unfassbaren Aufholjagd der Katalanen.

Es war der Wahnsinn schlechthin! Mit einer nie dagewesenen Aufholjagd hat der FC Barcelona Paris St. Germain aus der Champions League gekegelt und doch noch das Viertelfinale erreicht. Nach dem 0:4 im Hinspiel stand es nach 88 Minuten im Nou Camp 3:1. Dann begann der unvergleichliche Sturmlauf der Katalanen, die mit drei weiteren Treffern das Wunder perfekt machten. Doch wie erlebten spanische Journalisten den unvergesslichen Abend? Hier berichten zwei Kollegen von den surrealen Minuten.

Vater, schalte dein Radio nicht aus

„Warum ich Barça-Fan bin? Wegen meines Vaters. Und wegen Romario. Man nannte ihn damals einen „Spieler wie aus einem Zeichentrickfilm“ - und genau das ist nun auch im Camp Nou geschehen. Es war wie in einem Trickfilm, wo Dinge passieren, die man sich nur erträumen kann. Aber es war real. Und mein Vater hat es versäumt. „Ich habe das beste Spiel der Geschichte verpasst“, schrieb er mir. Denn nach Cavanis Tor zum 3:1 hatte er sein Radio einfach ausgeschaltet. Er konnte es sich nicht mehr anhören. Und konnte es danach kaum glauben. Wie denn auch?

Mein Vater weiß, was Barça in den Sechzigern und Siebzigern war - eine Mannschaft, die ihr Dasein im Schatten von Real Madrid pflegte. Auch ich habe Zeiten erlebt, in denen allein das Wort Triple nach Hirngespinst klang. Aber heute, dank des unerschütterlichen Glaubens einer unwiederholbaren Generation an Spielern klingt es: real. Das dritte Triple in acht Jahren ist real. Denken Sie nur an Iniesta. Er war gegen Paris und beim CL-Finale 2011 in Paris ein Schlüssel. Wir können von uns behaupten, Unglaubliches erlebt zu haben. Auch wenn mein Vater sein Radio abdreht.“



+ Wird diesen Abend wohl nie vergessen: Sport-Reporter Juanma Romero fiebert mit dem FC Barcelona. © fkn



Juanma Romero, Sport aus Barcelona

Die Aufholjagd mit deutscher Duftnote

„Ich bin ein Gentleman, und daher beglückwünsche ich Barça zu dieser Aufholjagd. Neymar war unglaublich und Sergi Roberto wird in die Geschichte eingehen. So weit, so gut. Nachdem ich aber all die strittigen Szenen dieser Partie sah, musste ich an Mourinho denken. „Obrevo, Firsk, Busacca, De Bleeckere…“, lautete seine Liste jener Referees, die seinerzeit Barça favorisierten - und in die sich nun auch Deniz Aytekin (in Goldlettern) eingetragen hat. Ich bin sogar gutmütig und werde akzeptieren, dass er beim ersten Elfmeter an Neymar, wo der PSG-Spieler ausrutscht und der Brasilianer den Strafstoß sucht, auf den Punkt zeigt.

Aber der Elfer an Suárez? Im Ernst? Den erfindet er. Ich weiß nicht, was er da sieht. Es ist unglaublich. Hinzu kommt noch ein Strafstoß von Mascherano an Angel di Maria, den sogar der Barça-Verteidiger hernach selber zugab und der die epische Aufholjagd endgültig beendet hätte. Aber ich will kein Chauvinist sein, auch mein Landsmann Unai Emery ist viel zu konservativ aufgetreten. Ein Wunsch: Ich will nie wieder einen Barça-Fan über den Schiedsrichter jammern ­hören!“



+ Gönnt Barcelona den Triumph: AS-Reporter Alvaro de la Rosa hält mit Real Madrid. © fkn



Alvaro de la Rosa, AS aus Madrid