Jude Bellingham: Familie, Karriere, Erfolge - Das wissen wir über den BVB-Star

Jude Bellingham zählt aktuell zu den größten Talenten im englischen Fußball. © IMAGO / ActionPictures

Jude Bellingham gehört zu den größten Talenten des englischen Fußballs und spielt aktuell für Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga.

Dortmund – In seiner noch jungen Karriere hat der englische Fußballer Jude Bellingham schon mehrere Rekorde gebrochen. Seit November 2020 spielt er in der englischen Nationalelf und war bei der Vorbereitung auf die Fußball-WM 2022 eine feste Größe für die Mannschaft.

Jude Bellingham: Lebenslauf und Durchbruch

Bellingham wurde am 29. Juni 2003 im mittelenglischen Stourbridge bei Birmingham geboren und begann seine Karriere als Fußballer in der U8 von Birmingham City. Schon früh zeigte er sich seinem Alter weit voraus: Mit 14 Jahren spielte er für die U18-Jugendmannschaft und gab nur ein Jahr später sein Debüt in der U23. Dabei schoss er auch gleich das einzige Tor des Spiels gegen Nottingham Forest.

Im Alter von 16 Jahren und 38 Tagen wurde Bellingham mit der Einwechslung im Pokalspiel gegen Swansea City zum jüngsten Fußballer, der je für die Profi-Mannschaft von Birmingham City antrat. Nur wenige Tage später gelang ihm gegen Stoke City der erste Treffer, der ihn obendrein zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte machte.

Vereine von Jude Bellingham

Von 2019 bis 2020 spielte Bellingham in der ersten Mannschaft von Birmingham City, die zu dieser Zeit gegen den Abstieg kämpfte und sich nur knapp retten konnte. Zu diesem Zeitpunkt war der junge Fußballer bereits von zahlreichen Scouts internationaler Vereine beobachtet worden und erhielt mehrere Angebote.

Er entschied sich, wie drei Jahre vor ihm sein Landsmann Jadon Sancho, für Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga. Hier überzeugte er regelmäßig mit starken Leistungen im Mittelfeld und konnte sich als Stammspieler etablieren. Mit Erreichen des 18. Geburtstags verlängerte sich sein Vertrag automatisch bis Sommer 2025. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht und so hoffen die Westfalen, das junge Ausnahmetalent langfristig an sich zu binden.

Die größten internationalen Erfolge des Fußballers

Natürlich wurde auch die englische Nationalmannschaft früh auf den Jungstar aufmerksam. Sein erstes Spiel für die Three Lions bestritt er im Dezember 2016 in der U15-Jugendmannschaft gegen die Türkei. Im September 2020 war er der jüngste Spieler, der in der U21-Nationalelf antrat. Nur zwei Monate folgte mit 17 Jahren und 136 Tagen sein Debüt dritt jüngster Fußballer in der eigentlichen Nationalmannschaft. Er spielte mit den Three Lions in der auf 2021 verschobenen Europameisterschaft und erreichte mit ihnen das Endspiel. Dieses wurde erst im Elfmeterschießen gegen Italien verloren.

Seine persönlichen Auszeichnungen im Überblick:

EA Sports Young Player of the Season Award (2019/2020)

LFE Apprentice of the Year Award (2019/2020)

Football League Award – Young Player of the Year 2020

VDV-Newcomer der Bundesliga-Saison 2020/2021

Kopa Trophy (Frankreich) für U21-Spieler: Zweitplatzierter 2021

Golden Boy Award (Italien) für U21-Spieler: Zweitplatzierter 2021

Dazu konnte der Fußballer mit dem Gewinn des DFB-Pokals mit Borussia Dortmund 2021 seinen ersten großen Titel feiern.

Familie und Privatleben von Bellingham

Jude Bellinghams Vater Mark ist bei der West Midlands-Polizei tätig und war selbst lange Zeit als semiprofessioneller Fußballer aktiv. Für East Thurrock United erzielte er über 700 Tore. Die Familie lebt noch immer in einer kleinen Stadt in den West Midlands.

Sein jüngerer Bruder Jobe zeigt eine ähnliche Begabung für den Fußball und spielt derzeit für die U23-Mannschaft von Birmingham City. Außerdem wurde er in die englische U17-Nationalmannschaft berufen.