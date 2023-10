16-Jähriger Ecuadorianer Páez schreibt in der WM-Quali Geschichte

Von: Johannes Skiba

Teilen

Kendry Páez ist erst 16 Jahre alt und hat in der WM-Qualifikation für Ecuador ein Tor erzielt. Kein Spieler der „Eliminatorias“ war bei einem Treffer jünger.

La Paz – Ein Grund, weshalb die WM-Qualifikation in Südamerika, als die härteste der Welt gilt, sind die Partien im bolivianischen La Paz. Auf über 3600 Metern finden die Heimspiele Boliviens statt. Nirgends auf der Welt wird in der WM-Qualifikation höher gespielt. Damit gleicht die kleine Fußballnation teilweise die qualitativen Unterschiede zu den Schwergewichten des Kontinents immer wieder aus. Es ist nicht einfach, ein Fußballspiel in La Paz zu gewinnen. Ecuador ist dies nun gelungen. Ein Teenager hat dabei geholfen und historisches geschafft.

Ray Kendry Páez Andrade Geboren: Aktueller Verein: Independiente del Valle Position: Offensives Mittelfeld

Caicedo und Páez glänzen für Ecuador in der WM-Quali

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schickte Chelseas Moisés Caicedo seinen Mitspieler Kendry Páez auf die Reise. Der Youngster blieb cool und schob lässig zum 1:0 ein. Mit diesem Treffer erzielte er eine historische Bestmarke. Dabei absolvierte Páez erst sein zweites Länderspiel. Schon bei seinem Debüt im September sicherte sich der Offensivspieler einen Rekord, der nur von Maradona übetroffen wird.

Der Spieler des ecuadorianischen Klubs Independiente del Valle ist erst 16 Jahre und 161 Tage jung. Nie war ein Torschütze in der südamerikanischen WM-Quali jünger als der Ecuadorianer. Das kleine Land etabliert sich nach den großen Fußballnationen Brasilien, Argentinien und Uruguay als erfolgreichste Talenteschmiede des aufregenden Kontinents. Caicedo und Páez sind die vielleicht größten Talente des Landes.

Kendry Páez (16) schreibt südamerikanische Fußballgeschichte. © Montage/X La Tri

Chelsea hat ecuadorianisches Wunderkind Páez für 2025 bereits verpflichtet

Erst am Wochenende war Kendry Páez in der Liga erfolgreich. Für Independiente del Valle verwandelte er einen Freistoß gegen Gualaceo aus relativ spitzem Winkel direkt. Seinen ersten Profitreffer für den Klub erzielte das Toptalent im Februar. Da war der Offensivakteur erst 15 Jahre jung.

Möglicherweise werden erst jetzt einige europäische Vereine auf den Ecuadorianer aufmerksam. Doch Páez hat bereits einen Vorvertrag unterschrieben. Mit 18 Jahren wird er 2025 nach London zu Chelsea wechseln. Die Engländer haben sich die Dienste des Wunderknabens bereits vor Monaten gesichert. An der Seite von Caicedo, der im Übrigen auch den 2:1-Siegtreffer von „La Tri“ vorbereitete, könnte das Duo dann auch gemeinsam in der Premier League für Furore sorgen. (jsk)