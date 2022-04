Klopp schwärmt: „Ich werde keinen Spieler mehr vermissen als Divock Origi - er ist eine Legende“

Von: Marius Epp

Teilen

Jürgen Klopp sprach in höchsten Tönen von Liverpool-Stürmer Divock Origi. © PAUL ELLIS/afp (Montage)

Was passiert in der Welt des Sports? In unserer Rubrik „Spruch des Tages“ sammeln wir besonders lustige, emotionale oder ernste Aussagen der Verantwortlichen.

Liverpool - Jürgen Klopp liebt seinen Super-Joker: Es war wieder einmal Divock Origi, der dem FC Liverpool im Merseyside-Derby gegen den FC Everton mit einem Treffer nach seiner Einwechslung zum Sieg verhalf.

Der Belgier wechselte 2018 vom VfL Wolfsburg an die Anfield Road. Zum Stammspieler hat er es seitdem nie geschafft - mit zahlreichen wichtigen Joker-Toren bewies er aber seinen großen Wert für die Mannschaft. An sein irres Blitztor nach einer Ecke gegen Real Madrid können sich wohl die meisten Fußballfans noch erinnern. Nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel zog Liverpool durch Origis 4:0 noch ins Champions-League-Finale ein.

Im Sommer wird sich Klopp aber höchstwahrscheinlich von seinem „Nils Petersen der Premier League“ trennen müssen. Er steht vor dem Abschied.

Divock Origi ist eine Legende auf und neben dem Platz, die Leute werden Bücher schreiben über ihn. Ich werde keinen Spieler mehr vermissen als ihn. Ich weiß, dass das lächerlich klingt, weil ich ihn nicht oft einsetze. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, er ist definitiv unser bester Finisher.