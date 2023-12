Warum Liverpool-Trainer Jürgen Klopp das Super-League-Urteil befürwortet

Von: Marcel Schwenk

Jürgen Klopp hat sich zum EuGH-Urteil zur Super League geäußert. Den Wettbewerb lehnt er ab, die Entscheidung des Gerichts findet er jedoch gut.

Liverpool – Der Europäische Gerichtshof entschied am Donnerstag (21. Dezember), dass die geplante Einführung der viel kritisierten Super League als neuer Klubwettbewerb rechtens ist. Für die UEFA und die FIFA eine herbe Niederlage.

Super League: Jürgen Klopp lehnt neuen Wettbewerb ab

Nach dem Urteil gaben diverse Vereine Stellungnahmen ab, wonach sie die Gründung weiterhin ablehnen. Dazu zählte neben dem FC Bayern auch der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool, der am Freitag ein Statement veröffentlichte. Darin macht der Traditionsklub klar, weiterhin an den UEFA-Wettbewerben teilnehmen zu wollen. Diese Haltung vertritt auch Klopp selbst, wenngleich er das EuGH-Urteil an sich für gut befindet.

„Ich stimme dieser Aussage zu 100 Prozent zu und bin der gleichen Meinung wie vorher. Aber ich mag das Urteil trotzdem – ich mag es einfach, dass wir endlich begreifen, dass die FIFA und die UEFA und andere Verbände oder was auch immer nicht einfach machen können, was sie wollen“, so Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen den FC Arsenal.

Befürwortet das Urteil zur Super League: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. © Ibrahim Ezzat/Imago

Liverpool-Coach Jürgen Klopp kritisiert erneut steigende Belastung im Profifußball

Bereits in der Vergangenheit hatte sich der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund mehrfach kritisch zur immer weiter steigenden Belastung der Top-Spieler geäußert und dies am Freitag nochmals bekräftigt. „Im Fußball müssen wir über viele Dinge reden, und wenn man nur diese Dinge tut, veranstalten sie gerne Wettbewerbe mit mehr Spielen, bei denen niemand wirklich ein Mitspracherecht hat“, erklärte der 56-Jährige.

Damit steht der Coach längst nicht alleine da. Auch Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, prangert regelmäßig die geringen Regenerationszeiten an. Unlängst äußerte sich auch Bayern-Coach Thomas Tuchel zu der Thematik: „Die Leute wollen die besten Spieler mit Freude und Lust Fußball spielen sehen. Das ist in dem Kalender an der absoluten Grenze, wenn nicht drüber.“ (masc)