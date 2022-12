Liebes-Aus nach WM-Enttäuschung: Influencerin verkündet Trennung von DFB-Star in emotionalem Tiktok-Video

Von: Vinzent Fischer

In einem emotionalen Tiktok-Video gab Influencerin Luise Neck (ganz rechts) die Trennung von DFB-Star Julian Brandt (links) bekannt. © IMAGO / Matthias Koch / Screenshot Tiktok @lu.luise (Montage)

DFB-Star Julian Brandt und seine Freundin Luise Neck sind nicht mehr zusammen. Die Influencerin verkündete das bittere Liebes-Aus auf Tiktok.

München/Dortmund – Für das DFB-Team endete die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in einer mittelschweren Katastrophe. Das zweite Vorrunden-Aus bei einer WM in Folge ist der nächste sportliche Tiefpunkt der deutschen Mannschaft. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Ende der Winter-WM in Katar (Spielplan zur WM 2022) ereilte Nationalspieler Julian Brandt (26) der nächste bittere Rückschlag.

Name: Julian Brandt Geboren: 2. Mai 1996 in Bremen Positionen: Offensives Mittelfeld, Zentrales Mittefeld, Linksaußen Marktwert: 28 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) Aktueller Verein: Borussia Dortmund (seit 2019)

Liebes-Aus nach WM 2022: DFB-Star Julian Brandt und seine Influencer-Freundin sind getrennt

Der DFB-Star und seine Freundin Luise Neck sind getrennt. In einem Video auf Tiktok verkündete die Influencerin am Freitag (16. Dezember) das bittere Liebes-Aus. „Ich sag’ da jetzt mal einmal kurz was zu, weil meine Nachrichten gerade am Explodieren sind, was dieses Thema betrifft. Ich möchte einmal ganz kurz Frieden schließen damit“, leitet sie sichtlich berührt ein. Brandt und Neck waren seit knapp eineinhalb Jahren zusammen.

„Ich bin wieder Single. Das klingt so doof. Mein Freund und ich sind nicht mehr zusammen. Es ist alles gut, ihr braucht keine Spekulationen aufzustellen. Es ist kein böses Blut zwischen uns. Es ist alles cool. Es ist einfach besser so“, meint der Social-Media-Star weiter. Auf Tiktok hat Neck über 2 Millionen Likes, dazu kommen knapp 38.000 Follower bei Instagram.

„Kein böses Blut“: Influencerin verkündet Trennung von DFB-Star in emotionalem Tiktok-Video

Es habe zwischen beiden „einfach nicht mehr gepasst, und das ist auch absolut in Ordnung so. Das ist alles, was ich dazu sagen werde und möchte“, so Neck weiter. Auf Instagram und Tiktok zeigte sich die blonde Schönheit immer wieder verliebt mit BVB-Star Julian Brandt. Dennoch stellt sie klar: „Ich habe die Beziehung nie wirklich versucht, in die Öffentlichkeit zu stellen. Es ging nie darum, und es wird nie darum gehen.“

Nach der Verkündung der Trennung bittet Neck nun darum, dass Ruhe einkehrt: „Ich hoffe, ihr respektiert das, akzeptiert das. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mit den Fragen aufhören könntet.“ Während der WM hatte es mächtig Wirbel um den Besuch der Spielerfrauen im deutschen WM-Quartier gegeben – dabei soll es sogar zu einer Spaltung der Mannschaft gekommen sein.

Julian Brandt war Teil des 26-köpfigen Kaders von Bundestrainer Hansi Flick in Katar (WM-Kader DFB). Das bittere WM-Aus der Deutschen nach der Gruppenphase musste er jedoch von der Bank mit ansehen – in keinem der drei Vorrunden-Spiele setzte Flick den BVB-Star ein. (vfi)