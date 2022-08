DFB-Stars am Tiefpunkt: PSG droht Draxler und Kehrer mit Verbannung in Amateurliga

Von: Momir Takac

Ein Bild aus besseren PSG-Zeiten: Thilo Kehrer (2. v. r.) wird für Julian Draxler (r.) eingewechselt. © IMAGO/Federico Pestellini

Julian Draxler und Thilo Kehrer spielen bei Paris Saint-Germain längst keine Rolle mehr. Finden sie keinen neuen Verein, droht ihnen als Profis eine Demütigung.

Paris – Im Vergleich zu anderen Topteams Europas hat Paris Saint-Germain auf dem Transfermarkt bislang eher zurückhaltend agiert. Gerade einmal fünf neue Spieler holte PSG. Weil aber zehn Profis von ihren Leihstationen zurückkamen, und nur zwei von ihnen verkauft werden konnten, ist der Kader zu aufgebläht.

Julian Draxler und Thilo Kehrer droht bei PSG die Amateurliga

Zahlreiche Akteure sollen deshalb den Scheich-Klub noch verlassen. Die französische Zeitung L‘Équipe schreibt, dass der Kader derzeit aus 54 Profi-Spielern besteht, und Trainer Christophe Galtier klargemacht habe, dass er das Team verkleinern will.

Von der Verschlankung betroffen sind auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer. Das Duo spielt bei den Parisern schon länger keine Rolle mehr. Den Spielern wird, wie weiteren Aussortierten, ein Wechsel bis zum 1. September nahegelegt. Sollten sie bis dahin keinen neuen Verein gefunden haben, droht ihnen sogar die Amateurliga.

Für Draxler gibt es keine Transfer-Angebote, für Kehrer schon

Laut L‘Équipe gebe es bei PSG die Überlegung, Transfer-Kandidaten notfalls Spielpraxis in der zweiten Mannschaft zu geben. Diese spielt in der fünften Liga. 15 bis 20 Spieler sollen von der Drohung betroffen sein. Für sie soll es sogar eine eigene Gruppe zwei geben, die nicht mehr am regulären Mannschaftstraining mit den Superstars Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé teilnimmt.

Während es für Kehrer mögliche Abnehmer gibt – der Verteidiger wird mit einem Wechsel zu West Ham United in Verbindung gebracht –, sieht die Sache bei seinem Kollegen anders aus. Im vergangenen Jahr lehnte Draxler noch Wechsel-Angebote ab und verlängerte bei Paris bis 2024, heute spielt er bei PSG keine Rolle mehr, und an Angeboten mangelt es gewaltig. (mt)