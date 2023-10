Versteckte Nagelsmann-Botschaft bei DFB-Kader-Bekanntgabe?

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmanns erster Kader wurde mit Spannung erwartet. Bei der Verkündung vollzog der DFB eine Änderung – auf den Wunsch des Bundestrainers?

Frankfurt am Main – Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Julian Nagelsmann hat seinen ersten DFB-Kader zusammengestellt. Überraschungen waren vorprogrammiert – und sind auch eingetreten. Der neue Bundestrainer holt Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück, der sein letztes Länderspiel bei der EM 2021 im Achtelfinale gegen England gemacht hat.

Julian Nagelsmanns erster DFB-Kader im Überblick

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff Oliver Baumann, Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp Robin Gosens, Mats Hummels, David Raum, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Jonathan Tah, Malick Thiaw Robert Andrich, Julian Brandt, Chris Führich, Leon Goretzka, Pascal Groß, Ilkay Gündogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz Kevin Behrens, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller

Mit Thomas Müller setzt er auf einen zweiten Routinier, der zuletzt unter Hansi Flick nicht mehr gesetzt war. Außerdem schenkte er drei Neulingen das Vertrauen: Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) könnten auf der Länderspielreise in den USA ihre Debüts geben. Leon Goretzka kehrt in den Kreis der Nationalelf zurück.

„Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt“, sagte Nagelsmann zu seiner Nominierung. Er stellte auch unmissverständlich klar, dass die Tür zur EM 2024 damit für niemanden geschlossen ist: „Gerne bewerben!“

DFB-Nominierung: Nagelsmann setzt auf Hummels und Müller

So weit die offen kommunizierten Botschaften Nagelsmanns. Eine weitere, versteckte Botschaft könnte in der Art und Weise stecken, wie der DFB den Kader für die kommenden Länderspiele kommunizierte. Gibt ein kleines Detail schon Aufschluss über die Marschrichtung für die EM?

Viele Jahre lang war es üblich, dass der DFB in der offiziellen Kader-Bekanntgabe die Spieler drei Mannschaftsteilen zuordnet: Tor, Abwehr und Mittelfeld/Angriff. Der Grund dafür: Die Positionen im offensiven Mittelfeld und im Sturm verschmelzen je nach Formation – zudem sind viele Spieler wie Kai Havertz, Serge Gnabry oder Leroy Sané variabel einsetzbar.

Nagelsmann-Botschaft bei Kader-Bekanntgabe?

Unter Nagelsmann wurde diese Gewohnheit nun gebrochen: Beim ersten Kader des neuen Bundestrainers gibt es wie früher wieder vier Mannschaftsteile. Der Angriff wird mit vier Spielern separat benannt: Kevin Behrens, Niclas Füllkrug, Kai Havertz und Thomas Müller. Gut möglich, dass Nagelsmann damit die Botschaft aussenden möchte, dass Deutschland „echte“ Stürmer im Kader braucht. Dazu passt, dass er mit Füllkrug und Neuling Behrens zwei Knipser der „alten Schule“ nominiert.

Bereits in den vergangenen Wochen war durchgesickert, dass Nagelsmann bei der EM wieder auf einen gelernten Stürmer setzen will. Hansi Flick und Jogi Löw experimentierten immer wieder mit Havertz, Gnabry und Co. im Sturmzentrum – es klappte so gut wie nie. Nagelsmann hat andere Pläne. (epp)