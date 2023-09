Nagelsmann richtet Bundestrainer-Botschaft an ganz Deutschland

Mit ihm soll alles besser werden: Julian Nagelsmann. Der neue Bundestrainer hat sich bereits mit einer langen Botschaft an die Fans gewandt.

Frankfurt – Julian Nagelsmann führt Deutschland als Bundestrainer zur EM 2024 im eigenen Land. Der DFB präsentierte den Nachfolger von Hansi Flick am Freitag. Nun bleiben weniger als neun Monate, um die Nationalmannschaft in die Spur zu bekommen.

Nagelsmann verliert in Umfragen gegen Klopp

In Umfragen kommt der ehemalige Trainer des FC Bayern München nicht all zu gut weg. Klar ist: Die Deutschen hätten sich Jürgen Klopp als Bundestrainer gewünscht. Der ist aber nicht verfügbar, weil er noch an Liverpool gebunden ist. Klar ist aber auch: Eine ganze Nation frohlockte, als Flick im August 2021 ins Amt berufen wurde. Das Ende ist bekannt.

Nagelsmanns Mission: Euphorie entfachen. Das geht am besten mit Ergebnissen. Dass er die idealerweise schon im Oktober liefert, wenn Deutschland in den Vereinigten Staaten gegen USA und Mexiko spielt, weiß der 36-Jährige natürlich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann: Fußball-Deutschland für Heim-EM begeistern

Und Nagelsmann weiß auch: Es geht jetzt nicht mehr um Konzepte, um Befindlichkeiten, um Personen – es geht um eine erfolgreiche Europameisterschaft im eigenen Land. Und dafür möchte er Spieler wie Fans begeistern, um eine Einheit herzustellen. Ähnlich wie beim Sommermärchen 2006.

Unmittelbar nach seinen ersten Pflichtterminen als Bundestrainer richtete Nagelsmann deshalb eine Botschaft an die deutschen Fußballfans. Er meldete sich mit einer längeren Nachricht über seinen Instagram-Account. Die letzten Worte lauteten: „Gehen wir es an... alle zusammen!“ Eine Haltung, die die gefallene Fußballnation Deutschland nun braucht – und die im Übrigen auch jeder andere Bundestrainer hätte an den Tag legen müssen.

Nagelsmann richtet Bundestrainer-Botschaft an ganz Deutschland

Das Statement im Wortlaut: „Ich freue mich sehr und bin unfassbar stolz, nun Trainer des DFB-Teams zu sein. Es ist ein riesiges Privileg, die Nationalmannschaft bei einer Heim-EM trainieren zu dürfen. Bis zum Turnier und dem Eröffnungsspiel in München ist noch ein langer Weg, den wir mit dem zurückgewonnenen Glauben aus dem letzten Spiel gegen Frankreich nun angehen und den Glaube innerhalb der Mannschaft und in Deutschland festigen wollen. Wir wollen die Menschen und die Fußballnation mit unserem Fußball begeistern und mitreißen.

Gleichzeitig endet mit meinem Amtsantritt beim DFB, nun auch ganz offiziell, das Kapitel FC Bayern für mich. Ich möchte mich von euch, liebe Bayern-Fans, verabschieden. Es war eine besondere Zeit, für die ich mich bedanken möchte. Ich bin heiß auf ein unglaublich großes Abenteuer und freue mich auf und über eure Unterstützung. Gehen wir es an… alle zusammen!“

Sandro Wagner als Co-Trainer beim DFB-Team

Nagelsmann hat sich mit Sandro Wagner einen Co-Trainer ins Team geholt, der bei vielen Anhängern extrem gut ankommt. Ein möglicher Pluspunkt für die Mission Heim-EM. Der frühere Mittelstürmer ist extrem motiviert, wie der neue Bundestrainer bei der PK bereits erklärte – ein Grundstein für etwas, was es beim DFB lange nicht gab: Aufbruchstimmung. (akl)