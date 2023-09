Nagelsmann als neuer Bundestrainer? So weit ist der DFB bei der Suche nach dem Flick-Nachfolger

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Deutschland sucht den Bundestrainer: Wer wird Flick-Nachfolger? Immer wieder wird Julian Nagelsmann genannt – es gibt aber Alternativen.

München – Bis tief in die Nacht von Sonntag auf Montag bereitete sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63) gemeinsam mit U20-Trainer Hannes Wolf (42) und dessen Assistenzcoach Sandro Wagner (35) auf das heutige Testspiel gegen Frankreich (21 Uhr, ARD) vor. Zuvor hielt der Interims-Bundestrainer noch eine erste Rede zur Mannschaft.

Deutschland muss gegen Frankreich ran – bisher noch kein Kontakt zu Nagelsmann

Aktuell gilt der volle Fokus dem Duell mit dem Vize-Weltmeister, danach hat die Suche nach einem neuen Bundestrainer oberste Priorität. Ein Name, der nach der Freistellung von Hansi Flick (58) omnipräsent ist: Julian Nagelsmann (36).

Nach tz-Informationen gab es von Verbandsseite bisher noch keinen Kontakt zum ehemaligen Trainer des FC Bayern. Noch nicht. Denn: Der Kandidatenkreis für den Posten ist begrenzt, der gebürtige Landsberger wäre die logische Konsequenz, da er auf dem Markt ist und die nötige Expertise mitbringt.

Kandidat auf die Nachfolge als Bundestrainer: Julian Nagelsmann. © IMAGO / Sven Simon

Nagelsmann als Bundestrainer? Einige Punkte sprechen für den ehemaligen Bayern-Coach

Daher stellt sich die Frage: Kann Nagelsmann Nationaltrainer? Rein sportlich betrachtet hat er vor allem zu Hoffenheimer und Leipziger Zeiten bewiesen, dass er vermeintliche „Mittelmaß“-Spieler auf ihr maximales Leistungsniveau heben kann. Die Fähigkeit, Spieler zu entwickeln, würde vor allem auf den Außenverteidiger-Positionen helfen, wo Deutschland keine Top-Qualität aufbieten kann. Eine Grundbedingung zur Weiterentwicklung: Nagelsmann müsste von seinen komplexen Taktik-Ideen Abstand nehmen und versuchen, den Spielern wieder Grundsätzliches zu vermitteln. Dafür müsste er sie auf den Positionen spielen lassen, die sie auch in ihren Vereinen bekleiden.

Was Nagelsmann zugutekäme: Der DFB-Kader ist nicht ausschließlich mit Top-Spielern mit großen Egos besetzt, wie es beispielsweise bei seiner letzten Station in München der Fall war. Apropos FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister, bei dem Nagelsmann nach seiner Freistellung noch auf der Payroll steht, könnte für seinen Ex-Trainer eine Ablöse verlangen. Hinter vorgehaltener Hand hat man an der Säbener Straße aber bereits signalisiert, dem klammen Verband keine Steine in den Weg legen zu wollen, sollte es tatsächlich auf ein Nagelsmann-Engagement beim DFB hinauslaufen. Ein Testspiel zwischen der Nationalmannschaft und den Bayern würde sich - mal wieder - anbieten, um Zahlungen zu kompensieren.

Nagelsmann kennt die Bayern-Achse, Verhältnis zu Neuer gilt aber als angespannt

Zumal Nagelsmann die traditionell starke Bayern-Achse wie kein Zweiter kennt. Führungsspieler wie Joshua Kimmich (28) oder der gerade von Flick ausgebootete Leon Goretzka (28) betrauerten sein Aus in München öffentlich – und könnten sich für ihn ab Oktober besonders reinwerfen. Sein Verhältnis zum langjährigen Kapitän Manuel Neuer dagegen gilt als angespannt, doch aktuell ist ohnehin Marc-André ter Stegen (31) die Nummer eins.

Interessant: Mit Sandro Wagner (35) befindet sich aktuell ein guter Kumpel von Nagelsmann im Co-Trainer-Team von Interims-Nationalcoach Völler. Wagner hätte schon gerne beim FC Bayern als Nagelsmann-Assistent gearbeitet. Hier würde sich der Verband Geld sparen, da Wagner bereits beim DFB beschäftigt ist. Und mit Matthias Sammer (56) könnte ein erfahrener Mann als eine Art Supervisor wirken, der Nagelsmann und seine forsche Art auch mal einnorden kann und ihm rhetorisch mindestens ebenbürtig ist.

Matthäus nannte Sammer als Alternative – oder doch Trio um Völler?

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (62) ging bei einer Veranstaltung seines Werbepartners Interwetten am Montag in Dortmund sogar einen Schritt weiter – und bringt Sammer als Bundestrainer für die EM 2024 ins Spiel: „Matthias Sammer würde bereitstehen – was man aus seinem Mund noch nicht vernommen hat.“

Und Nagelsmann? „Ich glaube, dass er noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht“, meint Matthäus. Und falls es mit Nagelsmann und/oder Sammer nicht klappt: Hinter den DFB-Kulissen gibt es auch Planspiele, die Europameisterschaft im eigenen Land mit dem Trainer-Trio Völler, Wolf und Wagner anzugehen.

Suche nach Bundestrainer geht weiter

Der Sportdirektor wäre für den emotionalen Part zuständig, während Wolf sich in der Rolle des Taktik-Tüftlers zurechtfinden dürfte. Und Wagner? Der beliebte Ex-Münchner könnte der verlängerte Arm von Völler zur Mannschaft sein. Und: Es wäre die günstigste Lösung. (bok/pk)