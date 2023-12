Völler: Nagelsmanns „besondere Gabe“ soll DFB-Team bei EM retten

Von: Richard Strobl

Rudi Völler vertraut nach den Pleiten des DFB-Teams auf eine „besondere Gabe“ von Julian Nagelsmann. (Archivbild) © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Rudi Völler glaubt auch nach den Niederlagen weiter an das DFB-Team. Für die Europameisterschaft 2024 setzt er auch auf eine „besondere Gabe“ von Julian Nagelsmann.

Hamburg - Es sind herbe Dämpfer, die die deutschen Fußball-Fans mit den Niederlagen gegen die Türkei und vor allem Österreich verkraften müssen. Kann man die EM 2024 schon abhaken? Die Euphorie nach der Übernahme von Julian Nagelsmann ist zumindest vorerst gebremst. Es hagelte Kritik in den deutschen Medien. Doch gerade für die Europameisterschaft ist eine positive Stimmung entscheidend. Das weiß auch Rudi Völler.

Der DFB-Sportdirektor ist jetzt als Motivator und Ruhepol gefragt. Und Völler weiß: Die Stimmung muss sich verbessern. Die Basis dafür ist Ruhe. Und wohl auch deshalb stellte Völler nun noch einmal klar: Das Vertrauen in Julian Nagelsmann ist ungebrochen riesig. Das liegt nach seinen Angaben auch an den besonderen Fähigkeiten des ehemaligen FC-Bayern-Trainers.

Rudi Völler vertraut für EM auf „besondere Gabe“ Nagelsmanns

Bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer werde Nagelsmann „mit seiner Ansprache, mit seiner Gabe, Spieler auf seine Seite zu ziehen“, einen Stimmungsumschwung bewirken, so Völler am Freitag bei einem Sponsoren-Termin in Hamburg. Nach dem 2:3 gegen die Türkei und dem 0:2 gegen Österreich gäbe es „kleine Veränderungen, die er sicher machen muss“, meinte Völler zu Nagelsmanns Aufgaben Richtung EM.

Zudem berichtete Völler auch, dass er vor der Gruppenauslosung der EM am Samstag um 18 Uhr noch einmal mit Nagelsmann telefoniert habe. Zudem enthüllte er, dass er das Endspiel der U17-WM gegen Frankreich gemeinsam mit Nagelsmann im Hotel in Hamburg ansehen werde.

Nach Ansicht von Völler muss sich das DFB-Team vor der europäischen Konkurrenz „nicht verstecken“. Selbst wenn Frankreich aktuell „das Maß aller Dinge“ sei. Wichtig sei jetzt, in der EM-Vorbereitung die richtige Mischung im Team zu finden.

DFB in der Krise? Völler schimpft über Kritik

„Optimismus und Zuversicht gehören nicht zu unseren Topstärken“, kritisierte Völler die zuletzt kritischen Kommentare. Experimente müssten Nagelsmann weiter zugestanden werden. Zuletzt war der Bundestrainer für seine Personalentscheidung, Offensivspieler Kai Havertz als linken Außenverteidiger aufzubieten, kritisiert worden. „Die Wahrheit kommt im Sommer“, sagte Völler. Die Wucht der öffentlichen Meinung müsse man bis dahin aushalten, meinte der ehemalige DFB-Teamchef. (rist/dpa)