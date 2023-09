DFB-Shootingstar fällt monatelang verletzt aus

Von: Christoph Wutz

Kevin Schade spielte sich zuletzt in den Kreis des DFB-Teams. Doch jetzt fällt er lange aus. Auch die Heim-EM ist für ihn in ernsthafter Gefahr.

Brentford – Bis zum Debüt des neuen deutschen Bundestrainers Julian Nagelsmann sind es nur noch wenige Wochen. Dann wird die DFB-Elf am 14. Oktober in East Hartford auf die USA treffen. Dabei wird der 36-jährige Coach allerdings sicher nicht auf Kevin Schade zurückgreifen können. Der England-Legionär hat sich jetzt eine Verletzung zugezogen und wird der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Kevin Schade Geboren: 27. November 2001 (Alter 21 Jahre), Potsdam Position: Rechtsaußen Verein: FC Brentford Nationalmannschafts-Debüt: Am 25. März 2023 gegen Peru (2:0)

Adduktorenbeschwerden: DFB-Shootingstar Schade fällt monatelang verletzt aus

Der dreifache Nationalspieler Schade zog sich beim jüngsten Auftritt seines Klubs, dem FC Brentford, gegen den FC Everton (1:3) am letzten Samstag eine Adduktorenverletzung zu. Der Trainer der „Bees“, Thomas Frank, stellte inzwischen eine Ausfalldauer von „mehreren Monaten“ in den Raum.

Wird dem DFB-Team nun wegen einer Adduktorenverletzung lange nicht zur Verfügung stehen: Youngster Kevin Schade. © ANP / Shutterstock / Imago

Dem dänischen Coach zufolge werde Schade noch am Ende dieser Woche operiert. Besonders bitter ist der Zeitpunkt der Blessur: Der 21-Jährige verletzte sich ausgerechnet beim Aufwärmen unmittelbar vor der Partie ohne Fremdeinwirkung bei einem Schuss auf das Tor.

Im Video: DFB-Youngster Schade verletzt sich beim Aufwärmen an den Adduktoren

Shootingstar Schade feierte erst im März sein Länderspiel-Debüt für Deutschland

Schade hatte sich in den vergangenen Monaten mit starken Leistungen, zunächst für den SC Freiburg, ab Winter für den FC Brentford, für Einsätze in der Nationalmannschaft empfohlen. Im März hatte er im Testspiel gegen Peru (2:0) sein Debüt gefeiert, als er nach 75 Minuten für Kai Havertz ins Spiel gekommen war. Im darauffolgenden Duell mit Belgien (2:3) war der 21-Jährige ebenfalls in der Schlussphase eingewechselt worden und hatte ein Tor vorbereitet.

Und auch für den jüngsten DFB-Lehrgang rund um die Matches gegen Japan (1:4) und gegen Frankreich (2:1) war der Rechtsaußen nominiert gewesen. Bei der Pleite gegen Japan durfte Schade in den letzten neuen Minuten auf das Spielfeld, gegen die Franzosen blieb er auf der Bank.

EM-Teilnahme gefährdet: Schade fehlt dem DFB nach starkem Saisonstart lange

Der 21-Jährige war im Sommer nach einer halbjährigen Leihe für 25 Millionen Euro fest aus dem Breisgau nach Brentford gewechselt. Vor dem Spiel gegen Everton hatte er in allen fünf Partien der bisherigen Spielzeit auf dem Feld gestanden, dreimal sogar in der Startformation der „Bees“. Außerdem war ihm im August gegen Crystal Palace (1:1) sein erstes Premier-League-Tor gelungen.

Schade war also auf dem besten Wege, eine ernsthafte Option für die Nationalmannschaft zu werden, und hatte einen guten Saisonstart hingelegt. Sollte er nun wirklich monatelang ausfallen, ist seine mögliche Teilnahme an der EM 2024 im eigenen Land stark gefährdet. (wuc)