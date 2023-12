Nagelsmann strandet am Münchner Flughafen

Von: Stefan Schmid, Luca Hartmann

Das Wetter macht auch vor dem Fußball nicht Halt. DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist vorläufig in München gestrandet und droht die EM-Auslosung zu verpassen.

München – Bis voraussichtlich 12 Uhr ist der Flugbetrieb am Münchner Flughafen eingestellt. So lange muss sich Julian Nagelsmann gedulden, um zur EM-Auslosung Richtung Hamburg abzuheben – mindestens. Schon jetzt muss der Trainer der deutschen Nationalmannschaft einen Punkt seines Reiseplans streichen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), in Landsberg am Lech Amt: Bundestrainer Deutschland Bundestrainer seit: 22. September 2023 Bisherige Trainerstationen: FC Bayern München, RB Leipzig, TSG Hoffenheim

DFB-Trainer Nagelsmann hofft auf Flughafen-Winterdienst

Das Schneechaos hält ganz München in Atem: Der Bahnverkehr ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Beinahe die Hälfte aller für den 2. Dezember angesetzten Flüge vom Flughafen München sind schon annulliert worden. Gut möglich, dass sich darunter auch ein Flug nach Hamburg befunden hat, dessen Gast eigentlich Julian Nagelsmann hätte sein sollen.

Der DFB-Trainer muss jetzt darauf hoffen, dass der Winterdienst des Flughafens so schnell wie möglich seine Arbeit verrichtet. Hoffnung dürfte Nagelsmann bei einem Blick auf den Wetterbericht fassen, der eine teilweise Entspannung der Lage für den Nachmittag voraussagt.

Das Wetter-Chaos im Süden Deutschlands hat Auswirkungen auf die Reisepläne von Julian Naglesmann. © Christian Charisius/dpa

Nagelsmann muss ersten Termin mit Völler streichen

Schon jetzt steht jedoch fest, dass es Nagelsmann wohl nicht rechtzeitig zu seinem Termin mit Rudi Völler schaffen wird. Der Sportdirektor der Nationalmannschaft hatte am Freitag verkündet, zusammen mit Nagelsmann das Finale der deutschen Mannschaft bei der U17-EM schauen zu wollen. Dazu kommt es nun nicht.

Im Hotel wollten Nagelsmann und Völler das Finale von Deutschland gegen Frankreich gemeinsam zur Einstimmung auf die Gruppenauslosung der EM verfolgen. In der Hamburger Elbphilharmonie bekommt die DFB-Elf ab 18 Uhr ihre Gegner für die Heim-EM zugelost. Dann steht auch fest, gegen wen das Team von Nagelsmann die Eröffnungspartie am 14. Juni bestreitet.

U17 kämpft um WM-Titel

Von den Wetter-Problemen in Deutschland ist die U17-Nationalmannschaft derweil weit entfernt. Im indonesischen Surakarta will sich die Mannschaft von U17-Nationaltrainer Christian Wück am Samstagmittag zum Weltmeister krönen. Es ist erst das zweite Mal, dass eine Deutsche U17 in einem WM-Finale steht.

Hier erfahren Sie, wo sie das Finale Deutschland gegen Frankreich bei der U17-WM live verfolgen können. (sch/LuHa)