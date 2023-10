Was trägt der Bundestrainer heute? Nagelsmann kündigt Outfit-Veränderung gegen Mexiko an

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann gestaltete seinen sportlichen Auftakt als Bundestrainer erfolgreich. Dabei stand auch sein Outfit im Fokus. Was trägt er gegen Mexiko?

Philadelphia/München – Sportlich ist der Auftakt von Julian Nagelsmann als Bundestrainer gelungen. Darüber sind sich nach dem 3:1-Erfolg gegen die USA am vergangenen Samstag alle einig.

Bei einer Sache gab es allerdings geteilte Meinungen: Dem Outfit des Bundestrainers! Ein Holzfäller-Hemd hatte man bei Jogi Löw oder Hansi Flick zuvor nie gesehen. Auch Jürgen Klinsmann oder Rudi Völler standen meist im Trainingsanzug an der Seitenlinie.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Stationen als Trainer: TSG Hoffenheim (2016-2019), RB Leipzig (2019-2021), FC Bayern München (2021-2023), DFB-Team (seit 2023) Erfolge als Trainer: Deutscher Meister (2022), 2x Supercup-Sieger (2022,2023) Bevorzugtes Spielsystem: 4-2-3-1

Julian Nagelsmann überrascht mit Holzfäller-Look bei Bundestrainer-Debüt

Und so muss man schon lange zurückblicken, wann das letzte Mal über die Klamottenauswahl eines Bundestrainers diskutiert wurde. Uli Stielike und sein „Outfit des Grauens“ von 1998, als er bei der Vorstellung als Co-Trainer von Erich Ribbeck ein dunkelblaues Caro-Sacko mit einer bunten Krawatte kombinierte. Dieses gewagte Outfit steht inzwischen sinnbildlich für eine desolate Ära im deutschen Fußball.

Jetzt war Nagelsmanns Outfit bei Weitem kein modischer Fauxpas, dennoch war sein Look auf der Pressekonferenz vor dem Mexiko-Spiel am Dienstagnacht noch Thema. „Es hat mit gut gefallen, daher habe ich es ausgesucht“, verriet der 36-Jährige und gestand anschließend: „Um ehrlich zu sein, war mir ein bisschen viel Tamtam darum.“

Julian Nagelsmann und seine Outfits: Welches wählt er für das Länderspiel gegen Mexiko? © IMAGO / ActionPictures / MiS

Was trägt der Bundestrainer? Nagelsmann kündigt Outfit-Veränderung gegen Mexiko an

Daher ließ Nagelsmann durchblicken, dass es möglicherweise Änderungen für die Partie gegen die Gold-Cup-Sieger geben wird. Wenn schon nicht in der Startelf, dann zumindest outfittechnisch. „Vielleicht habe ich morgen etwas ganz Langweiliges an“, ließ der Bundestrainer durchblicken.

Sein Holzfäller-Look gegen die USA kam allerdings so gut an, dass dem Outfit nun eine besondere Ehre zuteilwird. „Ich habe eine Anfrage, ob ich es für einen guten Zweck versteigere“, gestand Nagelsmann am Montagabend in Philadelphia und kündigte an, dass sein Hemd beim RTL-Spendenmarathon zu ergattern sein wird: „Ich hoffe, es wird ein paar Euros sammeln. Das erfüllt mich dann mehr mit Glücksgefühlen, als wenn jeder über meine Klamotten berichtet. So wichtig ist es nicht.“

Nagelsmann fiel bereits beim FC Bayern mit seinen Outfits auf

Bereits in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern fiel Nagelsmann immer wieder durch mal mehr, mal weniger stylische Outfits auf. Dies brachte ihm allerdings in sportlich nicht immer einfachen Phasen an der Säbener Straße durchaus Kritik ein.

Insofern war der Auftaktsieg gegen die US-Boys, acht Monate vor der EM 2024 im eigenen Land, in jeder Hinsicht ein wichtiger Erfolg. Dennoch wäre Nagelsmann zukünftig „froh, wenn mehr über die Spieler und das Spiel berichtet und weniger über mein Hemd oder meine Hose“ berichtet werden würde, wie der Bundestrainer auf der PK abschließend sagte.

Julian Nagelsmann und sein Outfit: Auf den Spuren von Uli Stielike?

Thomas Müller, der neben Nagelsmann auf der PK Platz nahm, fügte schelmisch an: „Kommt drauf an, wie das Spiel läuft“. Womit er vermutlich nicht ganz Unrecht haben dürfte. Uli Stielike kann davon ein Lied singen. (smk)

