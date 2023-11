Nagelsmanns Traum von Tegernsee-Villa droht offenbar zu platzen

Von: Christoph Klaucke

Julian Nagelsmann plant ein neues Eigenheim mit Freundin Lena. Der Traum von der Tegernsee-Villa droht offenbar zu platzen. Die Bebauung des Grundstücks ist kompliziert.

München – Julian Nagelsmann hat schnell ein neues Zuhause gefunden. Nach seiner Entlassung beim FC Bayern im März dieses Jahres heuerte der 36-Jährige beim DFB an. Nagelsmann wurde wie schon zuvor bei den Münchnern Nachfolger von Hansi Flick und übernahm den Posten des Bundestrainers. Die ersten beiden Länderspiele liefen bereits vielversprechend. Neben der sportlichen Heimat bastelt Nagelsmann derzeit an den eigenen vier Wänden – den Traum von der Villa am Tegernsee muss er jedoch womöglich begraben.

Millionen-Grab am Tegernsee? Nagelsmann kauft mit Freundin Lena teures Grundstück mit Seeblick

Julian Nagelsmann gilt als heimatverbundener Mensch und ist in der Region um München verwurzelt. Der Ex-Bayern-Coach, der die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2024 im eigenen Land zum Titel führen soll, stammt aus Landsberg am Lech. Nagelsmanns Freundin Lena ist Münchnerin. Das Paar plant eine gemeinsame Zukunft am beschaulichen Tegernsee – dort, wo auch Bayern-Patron Uli Hoeneß residiert – nur wenige Kilometer südlich der Landeshauptstadt.

Hierzu hatte Nagelsmann Anfang des Jahres ein 793 Quadratmeter großes Grundstück mit Seeblick erworben, wie die Bild berichtet. Das Areal soll angeblich 5,5 Millionen Euro gekostet haben. Demnach gibt es sogar schon einen Bauplan für die Villa. Allerdings muss Nagelsmann nun ein Millionen-Grab befürchten.

Nagelsmanns Traum von Tegernsee-Villa droht zu platzen

In dem Bericht heißt es, dass sich die Bebauung des Hanggrundstücks als sehr kostenintensiv herausgestellt habe. So müsse das Erdreich in einem komplizierten Verfahren abgestützt werden, auch weil angeblich die Gefahr des Abrutschens der oberhalb liegenden Häuser bestehe.

Laut Bild überlegt Nagelsmann gar, das Grundstück wieder zu verkaufen. Auf verzweifelter Suche nach einer Bleibe dürfte er im Gegensatz zu Bayerns neuem Super-Stürmer aber nicht sein. Nach langer Haussuche übernimmt Harry Kane offenbar die Villa eines Ex-Bayern-Spielers. Nagelsmann wohnt aktuell noch mit seiner Freundin im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann, nahe der Allianz Arena. Zuletzt gab es süße Nachrichten von Nagelsmann und seiner Lena.

Bundestrainer Nagelsmann trifft mit DFB-Auswahl auf Türkei und Österreich

In diesen Tagen ist Nagelsmann aber selbstverständlich außer Haus. Der Bundestrainer bereitet die deutsche Nationalmannschaft auf die kommenden Länderspiele am Samstag in Berlin gegen die Türkei und in Wien gegen Österreich (21. November) vor. Die DFB-Stars müssen im Vorfeld der Europameisterschaft zittern, denn die UEFA stellt Nagelsmann vor eine schwere Aufgabe. (ck)