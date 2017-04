Hoffenheims Trainer Nagelsmann präsentiert eigenes Logo

Zuzenhausen - Julian Nagelsmann arbeitet weiter an seinem Profil. Der Erfolgs-Trainer von 1899 Hoffenheim hat sich ein eigenes Logo zugelegt - aus einem einfachen Grund.

Erfolgstrainer Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim ist jetzt so etwas wie ein eingetragenes Markenzeichen. Der 29-Jährige hat auf seiner Facebook-Seite und seinem Instagram-Account ein Logo vorgestellt, das die Anfangsbuchstaben seines Vor- und Nachnamens verbindet. Das Zeichen steht in einem blauen Kreis. „Grundsätzlich ist es so, dass man dann nicht immer meine Fratze sehen muss, wenn ich was poste, sondern das Logo“, erklärte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag und meinte: „Ich werde jetzt aber keine Modekollektion rausbringen.“

Nagelsmann bewegt sich für einen Bundesliga-Coach ziemlich locker in den sozialen Netzwerken. So warb er auch für seinen Auftritt im ZDF-Sportstudio an diesem Samstag. Dort hatte er beim vorigen Mal zweimal bei der Torwand getroffen. „Ich muss jetzt überlegen, welche Schuhe ich anziehe. Ob ich mehr auf Style gehe oder mehr auf Funktionalität“, scherzte Nagelsmann. „Ich muss auf jeden Fall noch bügeln.“

dpa