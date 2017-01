Krebskranker Sunderland-Fan schießt Tor des Monats

Rührende Geste in England

Sunderland - In England ist das Tor des an Krebs erkrankten Jungen Bradley Lowery (5) zum Tor des Monats gewählt worden. Die Anteilnahme an Lowery‘s Schicksal ist groß, über 700.000 Pfund wurden gespendet.

Vor dem Premier-League-Spiel des FC Sunderland gegen den FC Chelsea kommt es am 14. Dezember zu einer rührenden Geste: Dem an Krebs erkrankten 5-jährigen Jungen Bradley Lowery (5) wird sein größter Wunsch erfüllt: Einmal im Stadium of Light, Sunderlands Heimspielstätte, auf dem Rasen stehen und ein Tor schießen.

Lowery trifft - die Fans jubeln

Voll motiviert läuft Lowery an, schießt mit links an dem in die „falsche“ Richtung springenden Chelsea-Torhüter Asmir Begovic (29) vorbei und dreht triumphierend ab. Die Fans im Stadion jubeln, singen „There‘s only one Bradley Lowery“.

Und es wird sogar noch besser: In England ist jetzt sein Tor zusammen mit dem Hackentor von Henrikh Mkhitaryan (27) zum Tor des Monats gewählt worden.

Hier das komplette Video:

Laut der Bild sind seit der Aktion rund 200.000 Weihnachtskarten in seinem Briefkasten gelandet, über 700.000 Pfund wurden für die Krebs-Behandlung in den USA gesammelt. Jedoch: Geheilt werden könne der Junge leider nicht mehr, Lowery hat Krebs im Endstadium. Die Behandlung ist nur noch darauf ausgerichtet, den Schmerz zu lindern.

Fabian Müller