Just Fontaine ist tot: „Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen“

Just Fontaine ist tot. 1958 stellte er bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen Rekord auf, der bis heute Bestand hat.

Paris - Die französische Fußball-Ikone Just Fontaine ist tot. Der ehemalige Angreifer starb im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch (1. März) bestätigte. 1958 wurde der Stürmer zu einer Legende, als er in der WM-Endrunde in Schweden 13 Tore schoss. Das gelang bisher niemandem außer ihm.

Insgesamt lief er zwischen 1953 und 1960 21 Mal im Trikot der französischen Nationalmannschaft auf und erzielte bei seinen Auftritten stolze 30 Tore. Bei seinem Rekord 1958 erzielte er beim 6:3-Sieg der Franzosen unter anderem drei Tore gegen Deutschland im Spiel um Platz drei und sicherte der Équipe Tricolore damit eine Medaille.

Just Fontaine ist tot: Er wurde viermal französischer Meister

Kurios dabei: Fontaine rückte erst aufgrund der Verletzung von René Bliard noch in die französische Nationalmannschaft nach, das Turnier in Schweden blieb seine einzige Weltmeisterschaft.

Auf Vereinsebene spielte Fontaine von 1953 bis 1956 für OGC Nizza, wechselte dann zu Stade Reims und blieb dort bis 1963. Mit Nizza gewann er einmal die französische Meisterschaft, mit Reims klappte es gleich dreimal. 1959 erreichte er darüber hinaus mit Reims das Finale im Europapokal der Landesmeister, das die Mannschaft 0:2 gegen Real Madrid verlor.

Just Fontaine führt Paris St. Germain in die erste Liga

1962 musste Fontaine dann mit gerade einmal 29 Jahren seine aktive Karriere beenden, anschließend schlug er die Trainerlaufbahn ein. Als Trainer führte Fontaine PSG 1974 in die erste Liga. Zuvor hatte er unter anderem 1967 die französische Nationalmannschaft gecoacht.

„Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen“, schrieb Fontaines Ex-Klub Paris St. Germain bei Twitter: „Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris.“ (msb)