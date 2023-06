Justvan wechselt von Paderborn nach Hoffenheim

Verlässt Paderborn und geht nach Hoffenheim: Julian Justvan. © David Inderlied/dpa

Fußballprofi Julian Justvan wechselt von Zweitligist SC Paderborn zu Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim. Dies teilten beide Vereine am Dienstag mit. Justvan erhält bei den Kraichgauern einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Sinsheim - „Ich will mich auch in der Bundesliga durchsetzen und sehe hier in Hoffenheim in vielerlei Hinsicht optimale Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln“, sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der Hoffenheims erster Neuzugang für die anstehende Spielzeit ist.

In Paderborn war Justvan einer der Leistungsträger. Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen zeigte sich begeistert. „Julian hat in der Zweiten Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich“, sagte Rosen. Zu den Transferdetails machten die Vereine keine Angaben. Justvans Vertrag in Paderborn galt noch bis Sommer 2025. dpa