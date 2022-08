Juve-Stürmer Di María fällt nach Muskelverletzung aus

Fällt wegen einer Muskelverletzung für Juventus Turin aus: Ángel Di María. © Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Ángel Di María vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin fällt nach einem Liga-Spiel für seinen neuen Arbeitgeber wegen einer Muskelverletzung aus.

Rom - Der Neuzugang von Paris Saint-Germain habe sich eine Muskelverletzung zugezogen, teilte Juve nach einer Untersuchung mit. Wie lange der Argentinier genau ausfällt, blieb zunächst unklar.

Am kommenden Spieltag bei Sampdoria Genua wird der 34-Jährige aber sicher nicht im Aufgebot stehen. Trainer Massimiliano Allegri hofft, dass Di María am 27. August zu Hause gegen AS Rom wieder zur Verfügung steht. Die „Gazzetta dello Sport“ hielt jedoch einen späteren Einsatz ab dem 31. August gegen La Spezia für wahrscheinlicher.

Di María verließ beim 3:0-Erfolg der Bianconeri gegen Sassuolo Calcio am ersten Spieltag der Serie A in der zweiten Halbzeit den Platz. Zuvor traf er für Juve noch in der 26. Spielminute zur 1:0-Führung. Neben ihm muss Juve auch den Ausfall von Neuzugang Paul Pogba verkraften. Der Rückkehrer von Manchester United verletzte sich bereits vor Saisonbeginn und fällt wochenlang aus. dpa