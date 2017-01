Juventus ändert Vereinslogo - wütender Aufschrei der Fans

München / Turin - Juventus Turin wird ab kommender Saison mit einem neuen Vereinslogo auf der Brust auflaufen. Den Fans gefällt das aber gar nicht ...

Das Logo von Juventus Turin, dem italienischen Rekordmeister, kennen Fans nicht nur in ganz Europa, sondern weltweit. Das charakteristische ovale Schild zeigt einen aufgerichteten Stier (Wappen der Stadt Turin) in Kombination mit schwarzen und weißen Streifen (den Farben des Vereines) und dem Schriftzug „Juventus“. Mit Stolz trugen und zeigten die Anhänger des Klubs ihr Wappen. Doch dem ist seit Montag nicht mehr so. Juventus Turin hat sich ein neues Logo zugelegt - und das gefällt so gut wie keinem der Fans der alten Dame.

Unter dem Motto „Schwarz und weiß und mehr: Juventus‘ Zukunft, jetzt.“ präsentierte der 32-malige Meister mit einer Gala im Mailänder Museum für Wissenschaft & Technik Leonardo da Vinci sein neues Logo. Es zeigt ein stilisiertes weißes „J“, über dem in modernen Letrern „Juventus“ geschrieben steht.

„Es ist eine fantastische Idee. Das war das erste, was ich gedacht habe“, sagt Juventus-Vize-Präsident und Pavel Nedved in einem Video-Clip des Vereins. „Ich weiß nicht warum, aber seit ich das ‚J‘ gesehen habe, mag ich es sehr.“ Und Torhüter Gianluigi Buffon sagt: „Der Logo-Wechsel zeigt, dass es eine Marke ist, die so global ist. Sie kann mehrere Facetten unseres Lebens umfassen - nicht nur Sport.“

Die Fans dagegen laufen Sturm gegen das neue Logo. „Absoluter Müll“, schreibt einer. „Das Logo, das wir alle kennen und für so viele Jahre geliebt haben, ist das einzig erkennbare auf der Welt, nicht ein J!“

Auch (teils böse) bearbeitete Grafiken zeigen die Ablehnung der Fans gegenüber dem neuen Juventus-Logo.

Pacvel Nedved: „Im Fußball geht es darum nachzudenken, wie man besser werden und die Gegner besiegen kann.“ In den Augen der Anhänger ist das Logo aber definitiv keine Verbesserung. Ab kommender Saison wird das neue „J“ die Brust der Juve-Trikots zieren.

Zuletzt hatten mit Manchester City und West Ham United im Sommer zwei englische Vereine ihre Logos verändert. Diese Logos wurden allerdings zusammen mit Fans entworfen.

Florian Weiß