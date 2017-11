Ohne Weltmeister-Duo: Juventus Turin ringt Aufsteiger Benevento nieder

Spitzenreiter Neapel strauchelt

+ © AFP Siegtorschütze: Juan Cuadrado (l.) beschert Juventus Turin den Dreier über Benevento. © AFP

Juventus Turin hat in der Serie A gegen Aufsteiger Benevento gerade noch eine Blamage verhindert. Damit nähert sich der Rekordmeister dem SSC Neapel an der Tabellenspitze an.