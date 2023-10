Toppmöller kritisiert Eintracht-Star – und wirft ihn plötzlich aus dem Kader

Von: Sascha Mehr

SGE-Coach Dino Toppmöller hat Éric Junior Dina Ebimbe scharf kritisiert und aus dem Kader für das Spiel gegen Heidenheim gestrichen.

Frankfurt – Durchatmen bei der Eintracht. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim gelang endlich der zweite Sieg der laufenden Bundesliga-Saison. Die SGE dominierte den Aufsteiger über die gesamte Partie und gewann am Ende verdient mit 2:0. Mit den drei Punkten klettern die Adler auf Position acht der Tabelle.

Éric Junior Dina Ebimbe Geboren: 21. November 2000 (Alter 22 Jahre), Stains, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt schlägt Heidenheim

„Der Sieg ist verdient. Wir haben extrem viel investiert. Wir wussten, dass Heidenheim die laufstärkste Mannschaft der Liga hat. Wir konnten läuferisch trotz der Partie am Donnerstag Paroli bieten und sind 125 Kilometer gelaufen – das ist verrückt, was die Jungs abgerissen haben. Ich bin stolz, dass sich die Jungs belohnt haben. Das war nicht selbstverständlich nach dem späten Nackenschlag in Saloniki“, sagte Cheftrainer Dino Toppmöller nach der Partie.

„Der nächste Nackenschlag ist im Spiel der verschossene Elfmeter. Mir imponiert aber mehr, dass Jessic den Mut hat, sich den Elfmeter zu nehmen, als es mich ärgert, dass er ihn verschießt. Die Jungs haben immer weiter gemacht, nie aufgegeben. Beim 1:0 haben wir immer eine gute Restverteidigungsposition und sind immer schneller am Ball. Hugo hat sich dann ein Herz gefasst, der Ball schlägt unten ein. Er hat sich belohnt für die gute Anfangsphase der Saison. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff, haben eine Schippe draufgelegt und viel investiert“, so der SGE-Cheftrainer weiter.

Eintracht-Trainer Toppmöller (l.) strich Ebimbe aus dem Kader für das Spiel gegen Heidenheim. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Nicht dabei war Éric Junior Dina Ebimbe, eigentlich Führungsspieler und Leistungsträger im Team von Eintracht Frankfurt. Eine Verletzung war nicht Grund für das Fehlen des Franzosen. Coach Toppmöller brachte nach Abpfiff Licht ins Dunkel: „Bei Junior muss ich sagen, dass ich mit ihm und seinen Leistungen in den letzten zwei Spielen nicht einverstanden war, was das Investment betrifft.“

Eintracht Frankfurt: Toppmöller kritisiert Ebimbe

„Dass er ein Spieler ist, der sehr viel Potenzial hat, wissen wir alle. Aber es geht in erster Linie um die Bereitschaft, alles zu investieren, wenn ich auf den Platz gehe. Nicht nur für mich selber, sondern für meine Teamkollegen. Das verlange ich von ihm und das muss er machen. Dann ist er für uns ein extrem wichtiger Spieler. Und wenn man das nicht macht, dann spielen eben andere“, begründete der Cheftrainer das Streichen des Mittelfeldspielers aus dem Kader.

In der Länderspielpause muss sich Ebimbe über Leistungen in den täglichen Einheiten zurück in den Kader kämpfen. „Er ist herzlich eingeladen, ab nächster Woche wieder im Training Gas zu geben“, bestätigte Toppmöller. (smr)