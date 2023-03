Leiche in Fluss entdeckt: Vermisster Vater von deutschem Fußball-Profi gefunden?

Von: Sascha Mehr

Ein Spaziergänger findet in Donaueschingen eine Leiche im Wasser. Es könnte sich um den Vater von Fußballprofi Kai Brünker handeln.

Donaueschingen - Seit mehreren Monaten wird der Vater von Zweitliga-Profi Kai Brünker, der beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag steht, vermisst. Nach Polizeiangaben war Dirk Brünker letztmals am Abend des 23. Dezember vergangenen Jahres in einer Gaststätte in der Innenstadt des badischen Villingen gesehen worden und ist seitdem nicht auffindbar. Die Polizei setzte bei der Suche nach dem 61-Jährigen auch Rettungshunde und Hubschrauber ein, konnte den Vermissten aber nicht finden.

Leiche entdeckt: Vater des Zweitliga-Profis Brünker gefunden?

Nun scheint die Leiche von Dirk Brünker aber gefunden worden zu sein. Zwei Spaziergänger entdeckten am Donnerstag (9. März) eine Leiche im Fluss Brigach in Donaueschingen. Es könnte sich um die sterblichen Überreste des Vermissten handeln. Der leblose Körper wurde von der Feuerwehr geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht. Anschließend wurde der Auffindeort von Kriminaltechnikern genaustens untersucht.

Kai Brünker. © IMAGO/Fotostand / van der Velden

Die Gerichtsmediziner wollen mithilfe eines Gebissschema-Abgleichs und über die DNA die Identität der gefundenen Leiche klären. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sind bei dem Toten Ausweisdokumente und ein Handy gefunden worden, die auf den Vater von Zweitliga-Profi Kai Brünker hinweisen. Das Ergebnis der Obduktion soll nach Angaben des Polizeipräsidiums im Laufe der kommenden Woche feststehen.

Leichenfund: Obduktion soll klären, ob es sich um Dirk Brünker handelt

Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gebe es nicht, wie die Polizei bestätigte. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Endgültige Klarheit wird es aber erst geben, wenn die Obduktion in der Gerichtsmedizin abgeschlossen ist. Dadurch, dass die Leiche mehr als zwei Monate im Wasser lag, sei sie schwerer zu identifizieren, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Freitag (10. März) mitteilte.

Kai Brünker, gebürtig aus Villingen-Schwenningen, kam über die Stationen FC 08 Villingen, den SC Freiburg II, Bradford City und die SG Sonnenhof Großaspach zum 1. FC Magdeburg, wo der Mittelstürmer seit 2020 unter Vertrag steht. Der 28-Jährige hatte nach dem Verschwinden seines Vaters die Bevölkerung über Instagram um Hinweise gebeten. Nun könnten er und seine Familie Gewissheit über das Schicksal des Vaters haben. (smr)