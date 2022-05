Kaiserslautern gegen Dresden JETZT im Live-Ticker: FCK-Fans zünden Pyro-Feuerwerk vor Anpfiff

Von: Christoph Klaucke

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Dynamo Dresden zum Relegations-Hinspiel. Es geht um Aufstieg und gegen Abstieg. Das Hochrisikospiel im Live-Ticker.

1. FC Kaiserslautern – Dynamo Dresden 0:0 (-:-), Freitag, 20.30 Uhr

Es geht um die 2. Bundesliga: Kaiserslautern kämpft um den Aufstieg, Dresden gegen den Abstieg.

Wer setzt sich in der Relegation durch? Wir begleiten das Hinspiel im Live-Ticker.

1. FC Kaiserslautern – Dynamo Dresden 0:0 (-:-)

Aufstellung Kaiserslautern: Raab - Zimmer, Tomiak, Kraus, Zuck - Wunderlich, Niehues - Redondo, Ritter, Hanslik - Boyd Aufstellung Dresden: Broll - Sollbauer, Knipping, Löwe - Diawusie, Akoto, Will, Giorbelidze - Weihrauch - Königsdörffer, Daferner Tore: -

9. Minute: Erster guter Abschluss für Kaiserslautern. Marlon Ritter bekommt vor dem Strafraum zu viel Platz und zieht ab. Sein Distanzschuss aus gut gut 18 Metern geht aber deutlich übers Tor.

6. Minute: FCK-Kapitän Jean Zimmer unterbindet einen Dresdner Konter per Grätsche und wird von den Fans frenetisch gefeiert. Hier ist richtig Feuer drin.

4. Minute: Der FCK zeigt direkt zu Beginn der Partie wer Herr im Haus ist und übernimmt die Spielkontrolle. Doch die Gäste ziehen nicht zurück, rassige Zweikämpfe sind die Folge.

1. Minute: Mit knapp zweiminütiger Verspätung ist es soweit. Schiedsrichter Felix Brych gibt das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden frei.

ANPFIFF

Update vom 20. Mai, 20.30 Uhr: Die Lauterer zünden ein Pyro-Feuerwerk, Nebel legt sich über den Rasen im Fritz-Walter-Stadion. Der Anpfiff verzögert sich noch kurz.

Update vom 20. Mai, 20.27 Uhr: Es ist angerichtet! Fast 50.000 Fans sorgen im Fritz-Walter-Stadion für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Und: Es fängt an zu regnen. Fritz-Walter-Wetter, was will man mehr?!

Update vom 20. Mai, 20.23 Uhr: Kaiserslauterns neuer Trainer Dirk Schuster steht heute im Relegations-Hinspiel gegen Dresden vor seinem Debüt auf der FCK-Bank. Der Chemnitzer wurde erst nach dem letzten Drittligaspiel als Nachfolger von Marco Antwerpen verpflichtet. Mit Darmstadt schaffte Schuster 2014 über die Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga und ein Jahr später sogar ins Oberhaus. Zahlt sich der Trainerwechsel der Lauterer aus?

Kaiserslautern gegen Dresden im Live-Ticker: Tausende FCK-Fans marschieren auf Betzenberg

Update vom 20. Mai, 20.15 Uhr: Die Lauterer Fans haben mit einem Fanmarsch ihre Unterstützung symbolisiert. Tausende Pfälzer sind heute gemeinsam den Betzenberg hinaufgepilgert. Insgesamt werden im Fritz-Walter-Stadion 46.895 Zuschauer erwartet, rund 5000 davon aus Dresden.

Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden im Live-Ticker: Wer stoppt im Relegations-Hinspiel die Negativ-Serie?

Update vom 20. Mai, 20.05 Uhr: Wer schafft heute die Wende und kann den Abwärtstrend stoppen? Es geht im Relegations-Hinspiel um nicht weniger als die 2. Bundesliga. Der 1. FC Kaiserlautern hat die letzten drei Drittligaspiele verloren und somit den direkten Aufstieg verspielt. Dynamo Dresden ist in der Rückrunde der 2. Liga seit 17 Partien ohne Sieg, auch der neue Trainer Guerino Capretti blieb ohne Dreier. Die Sachsen wollen irgendwie noch den Abstieg verhindern.

Kaiserslautern gegen Dresden im Live-Ticker: FCK mit zwei kurzfristigen Ausfällen

Update vom 20. Mai, 19.45 Uhr: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da! Beim 1. FC Kaiserslautern fallen Hikmet Ciftci (Magen-Darm-Grippe) und Philipp Hercher (muskuläre Probleme) kurzfristig aus. Zimmer, Niehues und Hanslik kommen im Vergleich zum 0:2 im letzten Drittligaspiel bei Viktoria Köln in die Startelf, zudem verzichtet der neue Trainer Dirk Schuster auf Felix Götze. Im Sturm soll Winter-Neuzugang Terrence Boyd für die Tore sorgen.

Dresdens Trainer Guerino Capretti nimmt nach dem 0:1 gegen Erzgebirge Aue am 34. Spieltag eine Änderung vor. Königsdörffer stürmt für Drchal. Ex-Lauterer Chris Löwe agiert erneut als Linksverteidiger in einer Dreierkette.

Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden im Live-Ticker: Hochrisikospiel mit Ausschreitungen droht

Kaiserslautern – Aufstieg, Abstieg oder Klassenerhalt: Der 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden kämpfen heute Abend im Hinspiel der Relegation um die Berechtigung für die 2. Bundesliga. Neben der sportlichen Brisanz geht es um mehrere Millionen Euro. Rund um den Betzenberg herrscht Alarmstimmung.

Hochrisikospiel, höllische Atmosphäre, Kampf um Millionen - der Betze wird brennen. Der viermalige deutsche gegen den achtmaligen DDR-Fußball-Meister, ein Hochrisikospiel, ein frisch verpflichteter gegen einen angeschlagenen Trainer – und das alles „uffm Betze“, wie die Pfälzer sagen. Fast 50.000 Fans werden am Freitag (20.30 Uhr/hier läuft das Relegations-Hinspiel live im TV und Stream) zum hochbrisanten ersten Relegationsspiel zwischen dem Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern und dem Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden erwartet.

Relegation der 2. Bundesliga: Kaiserslautern gegen Dresden im Live-Ticker – Ausschreitungen drohen

„Wir müssen cool bleiben und unser Hirn einschalten“, warnte der neue FCK-Coach Dirk Schuster angesichts des Hexenkessels Fritz-Walter-Stadion auf dem legendären Betzenberg. Die Partie ist mit 46.895 Zuschauern längst ausverkauft. Aufgrund einer Pufferzone auf der Osttribüne zwischen beiden Fangruppen ist die Kapazität begrenzt. Die Polizei ist alarmiert und mit einem Großaufgebot unterwegs: 2013 hatte es bei einem Aufeinandertreffen beider Fußball-Clubs schwere Krawalle gegeben.

„Das Verhältnis der beiden Fanlager zueinander ist angespannt“, ließ das zuständige Polizeipräsidium Westpfalz den SID wissen. „Auseinandersetzungen sind nicht auszuschließen, Straftaten werden nicht geduldet.“ Die Stadtverwaltung richtete eine „glasfreie Zone“ ein und sprach ein Alkoholverbot aus. Aus Dresden werden rund 5000 Fans erwartet, das Rückspiel steht am Dienstag an (alle Termine, Teams, Regeln zur Relegation im Überblick).

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern wollen ihren Club im Relegations-Hinspiel der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden zum Sieg treiben. © Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern gegen Dresden im Live-Ticker: FCK wechselt kurz vor Relegation zur 2. Bundesliga den Trainer

Kaiserslautern vermasselte unter Marco Antwerpen mit drei Niederlagen zum Saisonende den direkten Aufstieg und der Traditionsclub wechselte flugs noch den Trainer. Dirk Schuster kam nach einjähriger Auszeit seit seinem Abschied beim FC Erzgebirge Aue natürlich mit Begeisterung.

Er vollbrachte 2014 mit Darmstadt 98 das Kunststück, nach einem 1:3 im Relegationshinspiel gegen Arminia Bielefeld mit einem 4:2 im Rückspiel in die 2. Liga aufzusteigen. Mit den Lilien marschierte der gebürtige Chemnitzer ein Jahr später sogar bis ins Oberhaus durch (alle Aufsteiger und Absteiger der 2. Bundesliga im Überblick).

Kaiserslautern gegen Dresden im Live-Ticker: Wer macht das Rennen in der Relegation für die 2. Bundesliga?

Schusters Dresdner Kollege Guerino Capretti konnte seinen Job im Gegensatz zu Antwerpen noch in die Relegation retten: Seit seinem Start bei Dynamo Anfang März hat der Deutsch-Italiener keines seiner zehn Spiele gewonnen. In Dresden hatte man seine Verpflichtung als Nachfolger von Alexander Schmidt argwöhnisch betrachtet, führte der 40-Jährige zuvor doch nur unterklassige Vereine.

Schlimmer noch für die Sachsen: Dynamo hat 2022 noch kein einziges Pflichtspiel gewonnen. Im Relegations-Duell um die Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV durfte das Auswärtsteam jubeln. Verfolgen Sie die Relegation um das letzte Ticket für die 2. Bundesliga zwischen Kaiserslautern und Dynamo Dresden hier im Live-Ticker. (ck/dpa/sid)