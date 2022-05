Kaiserslautern gegen Dresden live: Wo läuft das Relegations-Hinspiel heute im TV und Stream?

Teilen

Kaiserslautern empfängt im Relegations-Hinspiel Dynamo Dresden - wo läuft die Partie im TV und Stream? © Robert Michael/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Kaiserslautern will zurück in die 2. Bundesliga und muss an Dynamo Dresden vorbei. Wo läuft die Relegation heute live im TV und Stream? Alle Infos.

Kaiserslautern ‒ Seit vier Jahren hängt der 1. FC Kaiserslautern nun in der 3. Liga fest, jetzt ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga endlich wieder zum Greifen nahe. Nachdem die Roten Teufel in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wären, kann der Traditionsklub das Ruder jetzt komplett herumreißen. Dafür muss jedoch Zweitligist Dynamo Dresden in den beiden Relegationsspielen geschlagen werden.

Der zweitgrößte Klub des Ostens hat erst in der letzten Saison die Drittliga-Meisterschaft gewonnen und kämpft jetzt mal wieder gegen den Abstieg. Seit Jahren pendelt die SGD zwischen den beiden Ligen und hat es bislang nicht geschafft, sich langfristig in der 2. Bundesliga zu etablieren. Der Klassenerhalt gegen Kaiserslautern wäre dahingehend ein wichtiger Schritt, auch wenn die Saison ohnehin nicht mehr als Erfolg gewertet werden kann. Jetzt wartet allerdings mit Kaiserslautern ein Gegner, der nicht nur enorm groß ist und eine gute Saison gespielt hat, sondern über den spielerisch plötzlich kaum noch was bekannt ist.

Relegation 2. Bundesliga/3. Liga, Hinspiel 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden Datum 20. Mai 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Stadion Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden: Rote Teufel nach Trainerwechsel schwer berechenbar

Die Pfälzer haben sich nämlich nach dem letzten Spieltag überraschend von Trainer Marco Antwerpen getrennt und Ex-Darmstadt-Coach Dirk Schuster verpflichtet. Wie der Verein nun taktisch auftritt, wird demnach kaum berechenbar sein. Dynamo-Cheftrainer Guerino Capretti will sich trotzdem intensiv vorbereitet haben: „Wir kennen die Spieler mit allen Stärken und Schwächen, haben den Gegner seit längerer Zeit intensiv beobachtet. Natürlich kann ich nur vermuten, wie die Formation des Gegners nach dem Trainerwechsel inzwischen aussehen wird. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.“

Schuster wird hingegen versuchen, sein Team vor allem emotional auf die wichtigen Partien einzustellen. Für viel mehr als Basics wird die kurze Zeit bei der Mannschaft ohnehin nicht gereicht haben. „Die Vorfreude ist riesig, zumal gestern auch noch eine Abordnung der Fans bei uns beim Training war und ein paar sehr gute Worte an die Mannschaft gerichtet hat“, so der 54-Jährige vor dem Spiel. Er hätte zudem eine Mannschaft vorgefunden, „die brutal lernwillig und leistungsbereit“ sei. Jetzt gilt es also, die umständlichen letzten Wochen zu vergessen und die Saison mit dem Aufstieg zu vergolden. Die Fans auf dem Betzenberg werden jedenfalls alles dafür geben.

Relegation 2022: Wer überträgt 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden heute live im Free-TV?

Alle vier Spiele der Relegation 2022 werden im Free-TV von Sat.1 übertragen. Der Privatsender fängt jeweils um 19.30 Uhr mit den Vorberichten an. Matthias Opdenhövel übernimmt die Moderation gemeinsam mit dem Experten Stefan Kuntz sowie den Reportern Andrea Kaiser und Matthias Killing. Wolff-Christoph Fuss kommentiert die Partie, die um 20.30 Uhr auf dem Betzenberg angepfiffen wird.

Zusätzlich wird die Partie auf Sky übertragen. Die vier Relegationsspiele laufen über den Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD und sind im Bundesliga-Paket enthalten. Stefan Hempel wird die Begegnung kommentieren.

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden: Wo ist die Relegation heute im Live-Stream zu sehen?

Die Sendung von Sat.1 wird parallel auf ran.de, sat1.de und Joyn gestreamt. Für die Streams wird zwar eine Anmeldung benötigt, sie sind jedoch grundsätzlich kostenfrei.

Die Übertragung von Sky ist für alle Kunden ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go abrufbar. Außerdem können die Spiele der Relegation auch für Nicht-Kunden auf Sky Ticket gebucht werden, dafür muss jedoch gezahlt werden. Über die jeweiligen Apps können die Spiele somit auch mobilen Endgeräten und Smart-TVs angeschaut werden.

Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden TV Sat.1, Sky Live-Stream sat1.de, ran.de, Joyn, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

Relegation im Live-Ticker auf tz.de: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Sollten Fans das wichtige Spiel um Aufstieg und Klassenerhalt nicht schauen können, steht alternativ der Live-Ticker auf tz.de zur Verfügung, Dort wird jede wichtige Szene des Spiels ausführlich beschrieben. (ta)