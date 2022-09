Überraschender Teilnehmer bei Berlin-Marathon: Ex-Weltmeister zeigt alten Torjubel

Von: Christoph Gschoßmann

Der brasilianische Fußballer Kaka nahm am diesjährigen Berlin-Marathon teil. © Wolfgang Kumm/dpa

Er jubelt wie in alten Zeiten: Brasiliens ehemaliger Fußball-Weltmeister Kaká lief überraschend beim Berlin-Marathon mit.

Berlin - Er ist noch topfit: Der frühere Fußball-Star Kaká hat sein Marathon-Debüt in Berlin bewältigt und ist dabei am Sonntag unter dem von ihm selbst gesteckten Zeitziel geblieben. Der 40-jährige Brasilianer, der offiziell unter seinem bürgerlichen Namen Ricardo Leite antrat, brauchte für die 42,195 Kilometer am Sonntag 3:38:06 Stunden.

Vorgenommen hatte sich der einstige Offensiv-Allrounder eine Zeit von 3:40 Stunden, er wollte aber auch versuchen, etwas schneller zu sein. Die erste Hälfte legte der einstige Weltfußballer bei idealen äußeren Bedingungen in 1:47:07 Stunden zurück, auf der zweiten Hälfte war er dann in 1:50:59 Stunden knapp vier Minuten langsamer.

„Ein flacher Marathon, eine sehr gute Stadt, gute Atmosphäre“

Der Weltmeister von 2002 und einstige Weltfußballer hatte angekündigt, zusammen mit seinem Trainer zu laufen, der ihm Berlin als Strecke für sein Debüt nahegelegt hatte. „Ein flacher Marathon, eine sehr gute Stadt, gute Atmosphäre - das gesamte Paket hat mich dazu gebracht, in Berlin zu laufen“, hatte Kaká am Freitag erklärt.

„Was ich aus dem Profisport mitbringe, ist mehr die Mentalität“

„Was ich aus dem Profisport mitbringe, ist mehr die Mentalität. Mein Körper war an andere Bewegungen gewöhnt“, hatte Kaká, der während der Fußball-WM 2006 in Berlin mit Brasilien in der Vorrunde 1:0 gegen Kroatien gewann und dabei das Siegtor schoss, vor dem Marathon gesagt. Als Fußballer sei er anderthalb Stunden gelaufen - aber niemals am Stück. Das sei ihm bewusst geworden, als er erstmals 40 Minuten ohne Pause gejoggt sei.

Auch sein Bruder, der allerdings in der Vorbereitung verletzt war, sowie sein Vater, der nach anderthalb Monaten im Krankenhaus wegen einer Corona-Infektion nur gehen wird, begleiteten den Weltmeister von 2002. (cg mit dpa)

