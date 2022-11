WM 2022: Kamerun - Serbien heute nicht im Free-TV zu sehen - Infos zur Übertragung

Von: Tim Althoff

WM 2022: Serbien hatte im Auftaktspiel gegen Brasilien keine Chance. © IMAGO/Marko Metlas

Serbien und Kamerun sind noch ohne Punkte bei der WM 2022 - beide brauchen den Sieg. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

München/Doha ‒ Zwischen Serbien und Kamerun kommt es am zweiten Spieltag der WM 2022 zu einem kleinen Endspiel. Wer sich noch Hoffnungen auf das Achtelfinale machen möchte, darf das Duell nicht verlieren. Serbien war gegen Brasilien machtlos und Kamerun verlor knapp mit 1:0 gegen die Schweiz. Da sich Brasilien und die Schweiz gegenseitig die Punkte wegnehmen, könnte eine der beiden Verlierer-Mannschaften mit drei Punkten am zweiten Spieltag Anschluss halten.

WM 2022: Serbien tritt Neymar vom Platz

Dabei werden die Serben wohl als Favorit in die Begegnung gehen. Mit Filip Kostic, Sergej Milinkovic-Savic, Luka Jovic und Dusan Tadic spielen einige Profis mit internationaler Klasse in dem Team, gegen Brasilien blieb die Auswahl von Trainer Dragan Stojkovic, der beispielsweise Kostic auf der Bank ließ, ohne realistische Chance auf einen Sieg. Stattdessen wurde Superstar Neymar häufig hart angegangen. Der Superstar des WM-Titelfavoriten musste in der 80. Minute sogar verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Bilder seines angeschwollenen Knöchels gingen anschließend um die Welt.

Kamerun hatte im ersten Gruppenspiel deutlich mehr Chancen, das Spiel zu gewinnen, jedoch war es ausgerechnet Breel Embolo, der den Siegtreffer zum 1:0 erzielte. Der ehemalige Bundesliga-Profi wurde im Kamerun geboren und jubelte nach dem Tor mit einer entschuldigenden Geste. Die „Unzähmbaren Löwen“ werden somit gegen Serbien siegen müssen, um die minimale Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Im dritten Spiel der Gruppe G wartet dann schließlich Brasilien.

Begegnung Kamerun - Serbien Anpfiff 28. November, 11.00 Uhr Stadion Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah)

Kamerun - Serbien heute nicht im Free-TV: Wer überträgt die WM 2022?

Kamerun gegen Serbien ist eines der Spiele, die nicht im Free-TV von der ARD oder dem ZDF übertragen werden. Stattdessen läuft die Begegnung exklusiv im Pay-TV bei MagentaTV. Die Berichterstattung beginnt ab 10.00 Uhr, um 10.50 übernimmt Kommentator Jan Platte. MagentaTV kann auch im Live-Stream geschaut werden - es wird jedoch ein Abonnement benötigt. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kamerun - Serbien: Die Übertragung der WM 2022 im Überblick

Mithilfe unseres Sendeplans sehen Sie, welche Spiele der WM 2022 live im TV gezeigt werden. Hier finden Sie außerdem die Übersicht über alle Sendetermine des DFB-Teams.

Free-TV - Pay-TV MagentaTV (Abo notwendig) Live-Stream MagentaTV (Abo notwendig)

Übrigens: Das zweite Spiel der Gruppe G läuft am Montag live im Free-TV. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das WM-Spiel Brasilien gegen Schweiz im TV und im Live-Stream verfolgen können.