Kanada gegen Marokko heute live: Zwei Bayern-Stars in der Startelf

Von: Antonio José Riether

Von den beiden Bayern-Verteidigern Noussair Mazraoui (l.) und Alphonso Davies (r.) kann nur noch einer ins Achtelfinale vordrängen. © Newspix/USA TODAY Network/imago

In der Gruppe F haben drei Mannschaften die Chance auf das Achtelfinale. Den Marokkanern würde ein Remis gegen Kanada reichen. Der Live-Ticker zum letzten Gruppenspiel.

WM 2022, Gruppe F: Kanada - Marokko -:- (-:-), 16 Uhr

In der Gruppe F können noch drei Teams das WM-Achtelfinale erreichen.

erreichen. Die Kanadier sind bereits ausgeschieden, Marokko hat noch die Chance auf die K.o.-Runde.

WM 2022: Kanada - Marokko -:- (-:-)

Aufstellung Kanada: Borjan - Johnston, Vitoria, Miller - Hiolett, Osorio, Kaye, Adekugbe - Buchanan, Larin, Davies Aufstellung Marokko: Bono - Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui - Amrabal - Sabiri, Ounahi - Boufal, En-Nesyri, Ziyech Tore:

Update vom 1. Dezember, 15.20 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind nun da. Bei Marokko steht der frühere deutsche U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri erstmals bei der WM in der Startelf. Auch Bayern-Profi Noussair Mazraoui spielt bei den Nordafrikanern von Beginn an und bildet mit dem Ex-Dortmundern Achraf Hakimi eine gefährliche Flügelzange. Auf Seiten der bereits ausgeschiedenen Kanadier wird Bayern-Star Davies beginnen.

Erstmeldung vom 1. Dezember:

Doha - Vor dem dritten und letzten Spieltag der Gruppe F stehen die beiden Achtelfinalisten noch nicht fest. Lediglich die Kanadier sind nach zwei Niederlagen gegen Belgien und Kroatien bereits ausgeschieden. Nun treffen FC-Bayern-Star Alphonso Davies und Co. auf die Marokkaner, die mit vier Punkten aktuell Rang zwei belegen. Die Nordafrikaner haben dadurch noch die Chance auf das Weiterkommen.

WM 2022: Kanada gegen Marokko heute live - Nordafrikaner bei Remis im Achtelfinale

Die Ausgangslage ist relativ klar. Bei einem Sieg oder einem Remis gegen die kanadische Nationalmannschaft ist Marokko sicher weiter. Im Falle einer Niederlage wäre das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Kroatien und Belgien entscheidend (verfolgen Sie die Partie hier im Ticker).

Sollte Kroatien gegen Belgien gewinnen und Marokko gleichzeitig verlieren, wäre das Team von Coach Walid Regragui sicher weiter. Sollte Marokko mit maximal zwei Toren Unterschied verlieren, könnte das Spiel zwischen Kroatien und Belgien sogar ohne Folgen für Marokko Remis enden.

WM 2022: Kanada gegen Marokko heute live - Losentscheid möglich

Sollte Marokko mit einer Differenz von mehr als drei Toren gegen Kanada verlieren und das Parallelspiel unentschieden enden, wäre das marokkanische nur dann weiter, wenn es mindestens gleich viele geschossene Tore wie Belgien vorweisen kann. Sollten sowohl Marokko als auch Kroatien ihre Spiele gewinnen, würde die Tordifferenz zwischen den beiden Teams entscheiden.

Sollte dieses ausgeglichen sein, würde der direkte Vergleich hinzugezogen werden. Nachdem die Partie zwischen Marokko und Kroatien jedoch 0:0 endete, könnte die Fairplay-Wertung entscheiden. Sollte auch diese ausgeglichen sein, würde das Los entscheiden.

Die Marokkaner bejubeln ihren 2:0-Sieg gegen Belgien. © Jorge Martinez/imago

Drei Nationalteams kämpfen nun also noch um den Einzug in das Achtelfinale. Dort würde man auf die die zwei ersten Teams der deutschen Gruppe E treffen. Hier könnten sogar noch alle vier Teams den Einzug in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft schaffen. (ajr)