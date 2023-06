Verliert Reus die Binde? Vier Stars als neuer BVB-Kapitän gehandelt

Von: Jannek Ringen

Der BVB verpasste am letzten Spieltag der Bundesliga die deutsche Meisterschaft. In der kommenden Saison könnte man mit einem neuen Kapitän angreifen.

Dortmund – Das 2:2-Unentschieden von Borussia Dortmund am letzten Spieltag gegen Mainz brach vielen BVB-Spielern und den Fans das Herz. In der kommenden Saison möchte der BVB den FC Bayern erneut im Kampf um die Meisterschaft herausfordern. Möglicherweise könnte das mit einem neuen Kapitän geschehen.

Marco Reus Geboren: 31. Mai 1989 (Alter 34 Jahre), Dortmund bisherige Vereine: RW Ahlen, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund Marktwert: 7 Millionen Euro

Reus ist kein unumstrittener Stammspieler mehr

Im Jahr 2018 übernahm Marco Reus die Kapitänsbinde beim BVB von Marcel Schmelzer und führt seitdem die Mannschaft als Kapitän auf den Platz. Als Kapitän war er lange Zeit eine wichtige Stütze bei den Dortmundern und unangefochtener Stammspieler. In dieser Saison zollte der 34-Jähriger dem Alter jedoch immer mehr Tribut.

Die Karriere von Reus ist geprägt von Verletzungen. Auch in dieser Saison verpasste er 14 Spiele aufgrund von Krankheit oder Verletzungen. Allerdings gelang es ihm, nicht wie noch in den Vorjahren, sich schnell von diesen zu erholen. Am Ende standen nur 14 Einsätze in der Startelf zu Buche und im Saisonendspurt musste er in der heißen Phase auf der Bank Platz nehmen.

Marco Reus könnte das Kapitänsamt in der kommenden Saison abgeben. © IMAGO / Revierfoto

Reus könnte Kapitänsamt abgeben

Zum Ende der Saison wurde klar, dass sich die Hierarchie beim BVB immer weiter verschiebt und Reus höchstwahrscheinlich nicht länger ganz oben steht. Die WAZ berichtet nun, dass der 34-Jährige sein Amt in der kommenden Saison abgeben könnte. Doch wer könnte die Binde in der kommenden Saison übernehmen?

In der abgelaufenen Spielzeit war Mats Hummels Vize-Kapitän, der in der Hackordnung bei der Borussia jedoch hinter Niklas Süle und Nico Schlotterbeck steht. Damit wäre auch er kein unumstrittener Stammspieler. Der dritte Kapitän Jude Bellingham hat den Verein in Richtung Real Madrid verlassen. Wer sind jetzt die Kandidaten?

Wer könnte die Kapitänsbinde beim BVB übernehmen?

Die WAZ bringt vier Nachfolger von Reus ins Spiel. Da wäre zum einen Torhüter Gregor Kobel, der in seiner zweiten Saison beim BVB über weite Strecken überzeugte, jedoch folgenschwer gegen die Bayern patzte. Zudem hat Emre Can eine starke Rückrunde abgeliefert und sich in die erste Elf der Dortmunder gespielt. Beiden wird eine gute Mentalität attestiert.

Außerdem werden die Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck genannt. Süle kam vor der Spielzeit vom FC Bayern zum BVB und verfügt über viel Erfahrung. Ebenfalls vor der Saison kam Nico Schlotterbeck aus Freiburg. Der 23-Jährige geht voran und ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Ihm gehört zweifelsohne die Zukunft, jedoch könnte die Binde zu früh kommen. (jari)