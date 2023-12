Kane freut sich auf erste Winterpause und Leverkusen-Jagd

Schoss in seinem ersten Bundesliga-Halbjahr 21 Tore in nur 15 Spielen: Münchens Harry Kane. © Andrew Yates/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Weihnachten, Neujahr, Januar: In England hat Harry Kane im Winter immer durchgespielt. Als Torjäger des FC Bayern macht er jetzt eine ganz neue Erfahrung.

Wolfsburg/München - Stürmerstar Harry Kane vom FC Bayern freut sich auf die erste Winterpause seiner Karriere. „Ich kann es kaum erwarten“, sagte der 30 Jahre alte Engländer nach dem 2:1 (2:1)-Sieg beim VfL Wolfsburg.

Bei seinem Ex-Club Tottenham Hotspur war es der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gewohnt, auch am zweiten Weihnachtstag und in der Zeit um den Jahreswechsel durchzuspielen. In der Fußball-Bundesliga geht die Saison dagegen erst am 12. Januar mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim weiter.

„Das waren harte vier Monate hier ohne die Familie, ohne die Kinder, ohne meine Frau. Jetzt habe ich zehn Tage frei, in denen es nur darum geht, die Zeit und die Familie zu genießen“, sagte Kane und fügte mit einem Lachen hinzu: „Ich werde meinen Kollegen in England ein Foto von mir am Strand schicken, wenn sie spielen.“

Große Hoffnungen

Kane schoss in seinem ersten Bundesliga-Halbjahr 21 Tore in nur 15 Spielen. Trotzdem geht der Titelverteidiger FC Bayern mit einem Rückstand von vier Punkten auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in die Winterpause.

„Wir hatten einen sehr guten Start in die Saison. Wir haben nur ein Spiel verloren. Aber Bayer Leverkusen pusht uns“, sagte Kane. „Sie haben ein starkes Team, sie spielen richtig guten Fußball, sie haben einen großartigen Coach. Wir haben keinen Einfluss auf ihre Spiele. Wir können nicht beeinflussen, was sie tun. Aber: Wir können Druck auf sie ausüben. Wir haben noch ein Nachholspiel im Januar in der Hinterhand und wir spielen noch einmal gegen sie.“

Der Bayern-Star geht mit großen Hoffnungen in das neue Jahr. „Wir müssen weiter versuchen, besser zu werden. Wir haben immer noch einiges mehr im Tank“, sagte Kane. „Bundesliga, Champions League – und dann auch die Europameisterschaft hier in Deutschland: Es liegt ein großes Jahr vor uns.“ dpa