Kane führt Tottenham im Test als Kapitän an

Führte Tottenham Hotspur gegen Schachtar Donezk als Kapitän an: Harry Kane (r). © Yui Mok/PA Wire/dpa

Eine Woche vor dem Saisonstart in England führt Harry Kane seinen Club Tottenham Hotspur im Testspiel als Kapitän an. Der Transfer-Poker um den Wunschstürmer des FC Bayern geht weiter.

London - Der vom FC Bayern München umworbene Harry Kane hat seinen Club Tottenham Hotspur im vorletzten Testspiel vor dem Saisonstart als Kapitän angeführt.

Trainer Ange Postecoglou bot seinen 30 Jahre alten Kapitän in der Partie gegen den ukrainischen Fußball-Meister Schachtar Donezk am Sonntag von Beginn an auf. Für die Spurs ist die Partie der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag. Am Dienstag geht es im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona.

Der Transferpoker zwischen den Münchnern und den Spurs um den englischen Nationalstürmer läuft eine Woche vor dem Saisonstart in England weiter. Medienberichten zufolge wurde die Entscheidung zuletzt erneut vertagt, nachdem der FC Bayern die Spurs am Freitag aufgefordert haben soll, ein letztes Angebot für den Angreifer am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Für den deutschen Meister steht am kommenden Samstag beim Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig der Pflichtspielauftakt an. dpa