Kanzler Scholz: „Weltklasse-Leistung“ der DFB-Frauen

Die DFB-Frauen unterlagen England nach Verlängerung mit 1:2. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der englischen Frauen-Fußballnationalmannschaft zum Gewinn der Europameisterschaft gratuliert.

Berlin - Den Frauen des deutschen Teams bescheinigte der SPD-Politiker gleichwohl eine „Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel“, wie er auf Twitter schrieb. „Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team!“

Scholz hatte das Spiel im Londoner Wembley-Stadion persönlich verfolgt. In der Halbzeitpause hatte er noch auf einen deutschen Sieg in der regulären Spielzeit gehofft. Am Ende verloren die deutschen Frauen mit 1:2 nach Verlängerung. Für den Kanzler war das Endspiel das erste Frauen-Match, das er sich live im Stadion anschaute.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser verfolgte das Spiel ebenfalls auf der Tribüne. Die SPD-Politikerin, in deren Ressort auch der Sport fällt, sprach von einem „hochspannenden Finale auf Augenhöhe“. Es sei schade, dass die DFB-Frauen nicht als Siegerinnen vom Platz gegangen seien. Sie gratuliere dennoch einem „fantastischen Team zu einer beeindruckenden Leistung“ und den Engländerinnen zum EM-Titel. dpa