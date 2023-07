Süle-Fotos aufgetaucht: Hat Flick ihn zurechtgestutzt?

Von: Jannek Ringen

Für die Länderspiele im Juni wurde Niklas Süle von Hansi Flick nicht nominiert. Jetzt will der Innenverteidiger eine Reaktion auf die Kritik zeigen.

Dortmund – Vizemeister Borussia Dortmund ist in die Vorbereitung zur neuen Bundesliga-Saison gestartet. Mit von der Partie war auch Niklas Süle, der im Juni nicht für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert wurde und Kritik von Bundestrainer Hansi Flick einstecken musste.

Niklas Süle Geboren: 03. September 1995 (Alter 27 Jahre), Frankfurt am Main Vereine: TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Borussia Dortmund Marktwert: 35 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Kritik für körperliche Verfassung von Süle

Die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien mussten ohne Süle stattfinden. Bundestrainer Flick nominierte den Innenverteidiger nicht, was beim BVB für Verwunderung sorgte. Die Kritik am 27-Jährigen folgte prompt darauf.

„Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen“, sagte Hansi Flick, nachdem er auf die Nicht-Nominierung Süles angesprochen wurde. Damit spielte er auf die körperliche Verfassung von Süle an.

Niklas Süle zeigt sich beim Trainingsauftakt des BVB in guter Verfassung. © IMAGO / RHR-Foto

Kritik prallt an Süle ab – Reaktion auf dem Platz

In Absprache mit den Verantwortlichen des BVB hat sich Niklas Süle dazu entschieden, nicht auf die Kritik des Bundestrainers zu reagieren. Eine Antwort wolle der ehemalige Münchner lieber in der kommenden Saison auf dem Platz geben als in den Zeitungen.

„Die Leute, die so was in die Welt setzen, sehen immer nur den Niklas Süle, der ehrlich zugibt, dass er gerne mal einen Burger isst oder ein Bier trinkt. Ja und? Meinst du, andere Profis machen das nicht? Die reden nur nicht darüber“, hatte er sich im Zuge seiner Vorstellung beim BVB vor einem Jahr erklärt. Mit dieser Kritik musste er schon häufiger umgehen.

Süle fit – neuer BVB-Kapitän?

Auf den Bildern zum Trainingsstart machte Süle einen glücklichen und vor allem auf fitten Eindruck. Gut möglich, dass die Kritik von Bundestrainer Flick den Innenverteidiger noch einmal angespornt hat. Vielleicht hat seine Motivation auch andere Gründe.

Marco Reus hat am Donnerstag über die Kanäle des BVB bekannt gegeben, dass er im kommenden Jahr nicht mehr die Kapitänsbinde des Vereins tragen wird. Süle, der intern sehr geschätzt wird, gilt als einer der potenziellen Nachfolger von Reus. Dies könnte im Sommer seine Motivation gewesen sein.