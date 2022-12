Karriereende von Thomas Müller? ZDF-Experte Kramer legt sich fest: „Ich bin mir sicher“

Von: Florian Schimak

Thomas Müllers Worte kurz nach dem abermals frühen WM-Aus klangen schwer nach Rücktritt. ZDF-Experte Christoph Kramer ist sich sicher.

München – Das Aus bei der WM 2022 war erst wenige Momente besiegelt, da stand Thomas Müller bereits den Journalisten Rede und Antwort. Deutschland musste trotz eines 4:2-Erfolgs über Costa Rica zum zweiten Mal in Folge bereits nach der Gruppenphase die Koffer packen.

Name: Thomas Müller Geburtstag: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2023) Position: Hängende Spitze Länderspiele (Tore): 121 (44)

Karriereende von Thomas Müller? Emotionales Interview nach WM-Aus

Christoph Kramer geht nicht vom Karriereende beim DFB von Thomas Müller aus. © Screenshot/ZDF/Imago-Images/ Moritz Müller

Als dann Müller nach seinem 121. Länderspiel gegen 0 Uhr katarischer Ortszeit vor die Kamera trat, klang das alles sehr nach Abschied. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, sagte der 33-Jährige im Al Bayt Stadium in Al Khor: „Falls es das letzte Spiel für Deutschland für mich war, möchte ich noch einmal ein paar Worte an die deutschen Fans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute. Vielen Dank!“

Seitdem hat sich Müller noch nicht zu Wort gemeldet. Obwohl sich in den vergangene Tagen einige DFB-Stars zu dem WM-Aus geäußert hatten, blieb es um den Ur-Bayern und dessen sozialer Kanäle ruhig. Wie geht‘s jetzt also weiter?

Karriereende von Thomas Müller? ZDF-Experte Kramer legt sich fest: „Ich bin mir sicher“

„Das klang fast schon vorgefertigt, dass er goodbye sagt“, sagte Per Mertesacker am Sonntagabend im ZDF in der Halbzeitpause des Spiels Frankreich gegen Polen (3:1) und geht fest von einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Müller aus. Ein anderer Kollege, mit dem Müller gemeinsam mit Mertesacker 2014 den WM-Titel holte, ist hingegen gänzlich anderer Meinung.

„Der Stachel sitzt tief“, sagte ZDF-Experte Christoph Kamer: „Aber er wird zu dem Entschluss kommen, dass die Heim-EM 2024 in Deutschland sein Ende seiner Nationalmannschaftskarriere sein könnte.“ Der Gladbach-Profi klipp und klar: „Ich bin mir sicher, dass er weitermacht.“

Warum Müller dann aber diese so nach Abschied klingenden Wort wählte, erklärte Kramer auch. „Das waren krasse Emotionen und du bist so hammer-gefrustet und man will einfach nur weg“, so der 31-Jährige, der umgehend klarstellte: „Aber mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland macht er weiter.“

Thomas Müller vor aus im DFB-Team? Sein Stern ging 2010 auf

Müller absolvierte am 3. März 2010 gegen Argentinien sein erstes Länderspiel, als er gegen Lionel Messi und Co. direkt in der Startformation stand. Sein internationaler Stern ging dann bei der WM 2010 in Südafrika auf, als er mit fünf Treffern der beste Torschütze im DFB-Team war und auch zum besten Youngster des Turniers gewählt wurde.

Auch vier Jahre später, als Deutschland in Rio letztlich den Titel holte, war Müller fünf Mal erfolgreich. Seitdem gelang dem Offensivspieler des FC Bayern bei zwei WM-Turnieren aber kein Treffer. Dabei flog die deutsche Nationalmannschaft jeweils in der Vorrunde raus. Fraglich, ob Thomas Müller mit solch einer Schmach seine DFB-Karriere beenden wird. (smk)