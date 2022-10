Karim Adeyemi: Familie, Privates, Erfolge - Das wissen wir über den BVB-Star

Feiert Tore gerne auch mal mit einem Salto: BVB-Star Karim Adeyemi. © David Inderlied/dpa

Der in München geborene Fußballer Karim Adeyemi wurde mehrmals Österreichischer Meister mit Red Bull Salzburg. 2022 wechselte er zu Borussia Dortmund.

München – Am 18. Januar 2002 kam der Fußballer Karim-David Adeyemi auf die Welt. 2021 wurde der Stürmer mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister. Seit Sommer 2022 läuft er für Borussia Dortmund auf.

Fußballer Karim Adeyemi: Karriere in Vereinen

Karim Adeyemi begann seinen Lebenslauf als Fußballer in München im TSV Forstenried. Daneben spielte er auch noch Basketball und Volleyball. Nach zwei Jahren im Verein entdeckten ihn Scouts des FC Bayern München bei einem Hallenturnier. So kam der Junge mit acht Jahren an die Nachwuchsakademie des FCB. Besonders Stefan Weckerle, sein erster Betreuer, blieb Karim Adeyemi positiv im Gedächtnis. Dieser hatte nach eigenen Aussagen den größten Einfluss auf seine fußballerische Laufbahn.

Wegen Disziplinlosigkeit musste Karim Adeyemi den FCB schließlich verlassen. 2012 ging er zu SpVgg Unterhaching. Hier war auch seine Mutter tätig. Im März 2018 debütierte der Fußballspieler in der A-Junioren-Bundesliga. Zur Saison 2018/2019 wechselte er mit 16 zu Red Bull Salzburg. Am 1. September 2018 spielte er erstmals in der 2. Liga der Herren, was ihn zum ersten Spieler des Jahrgangs 2002 machte, der in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse auf dem Feld stand. Karim Adeyemi etablierte sich dort schnell als Stammspieler. Er holte mit seinem Verein den Landesmeistertitel und lief für die UEFA Europa League auf. Zur Saison 2021/2022 gelang ihm der Karrieredurchbruch in der Bundesliga. In 29 Einsätzen erzielte er 19 Treffer und wurde damit Torschützenkönig.

Zur Saison 2022/2023 kehrte der Fußballer nach Deutschland zurück. Er unterzeichnete einen Vertrag bei Borussia Dortmund, der bis zum 30. Juni 2027 gültig ist.

Karim Adeyemi: Der Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft

Karim Adeyemis Karriere in der deutschen Nationalmannschaft begann 2018, als er gegen die Niederlande zum ersten Mal für das U16-Team auflief. Sein erstes Tor schoss er im März desselben Jahres bei einer 4:2-Niederlage gegen Italien. Im August 2018 kam er zum Kader der U17, mit dem er 2019 an der EM teilnahm. Bei der U21-Europameisterschaft nominierte Stefan Kuntz den Fußballspieler für die Finalrunde. Karim Adeyemi spielte daraufhin im Viertel- und Halbfinale sowie im Finale und gewann den U21-EM-Titel.

Ende August 2021 berücksichtigte Hansi Flick ihn für die Qualifikationsspiele der A-Nationalmannschaft für die WM 2022. Seinen ersten Länderspiel-Treffer erzielte er gleich bei seinem ersten Einsatz gegen Armenien in der Nachspielzeit. Deutschland qualifizierte sich und wurde in die Spielgruppe E gelost. Karim Adeyemi ist der erste Spieler der Nachkriegszeit, der es aus der österreichischen Liga ins deutsche Nationalteam geschafft hat.

Fußballer Karim Adeyemi: Seine größten Erfolge

Karim Adeyemi gewann im Laufe seiner Fußballkarriere bereits einige Titel. Darunter fallen:

U21-Europameister 2021

Österreichischer Meister 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Österreichischer Cupsieger 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Zu seinen individuellen Erfolgen gehört die Fritz-Walter-Medaille in Gold, die ihm 2019 in der U17-Klasse verliehen wurde.

Karim Adeyemi: Privater Lebenslauf und Familie des Fußballers

Karim Adeyemi ist der Sohn eines nigerianischen Vaters und einer rumänischen Mutter. Sein Vater spielte selbst in seiner Jugend Fußball. Als Kind besuchte Karim Adeyemi oft den Heimatort seiner Mutter. Zusammen reiste die Familie nach Braşov, ins Herz der gebirgigen Karpatenregion. Bis heute spricht der Fußballer ein wenig Rumänisch. Seine Eltern unterstützen ihn tatkräftig und sorgen gleichzeitig dafür, dass der junge Fußballer bodenständig bleibt.