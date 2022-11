„Stechender Schmerz“: Superstar Benzema droht WM-Aus

Von: Patrick Mayer

Teilen

Torjäger von Frankreich und Real Madrid: Karim Benzema. © IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Turnier-Mitfavorit Frankreich bangt zum Start der WM 2022 in Katar um Starstürmer Karim Benzema. Eine Verletzung macht Sorgen.

München/Katar - Verpasst der nächste Starspieler die WM 2022? Frankreichs Karim Benzema droht das Turnier-Aus. Das berichtet am Samstagabend die L‘Équipe.

Karim Benzema: Verpasst Real-Madrid-Star die WM 2022?

Laut der französischen Sportzeitung soll Benzema über einen „stechenden Schmerz“ im Quadrizeps des linken Beins geklagt haben. Er musste deshalb das Training abbrechen. Dabei gehe nicht um dieselbe Stelle, weswegen der Torjäger von Champions-League-Sieger Real Madrid im Oktober verletzt ausfiel. Der 34-jährige Stürmer werde noch am Abend untersucht, heißt es in dem Bericht weiter.

Es wäre der nächste große Rückschlag für den Turnier-Mitfavoriten und Titelverteidiger, der die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gewonnen hatte. Die französische Nationalmannschaft muss verletzungsbedingt bereits auf Christopher Nkunku (RB Leipzig), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N‘Golo Kanté (FC Chelsea) verzichten.

Der Oberschenkelmuskel Quadrizeps verläuft vom Becken bis unter das Knie. Benzema, der am 19. Dezember 35 wird, hatte seinen Klub Real Madrid in der vergangenen Saison mit 15 Toren in zwölf Spielen zum Titel in der Königsklasse geschossen. 2018 war der wuchtige Angreifer wegen Unstimmigkeiten mit Nationaltrainer Didier Deschamps nicht Teil der Weltmeister-Mannschaft. Nach einer Aussprache mit Deschamps kehrte er erst 2021 in den Kader der „Équipe Tricolore“ zurück.

Im Video: WM 2022 in Katar - Uli Hoeneß will Diskussion beenden

Auch andere Teams haben bei der WM 2022 mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So fehlen Deutschland etwa Marco Reus (Borussia Dortmund) und Timo Werner (RB Leipzig). Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid) musste zuletzt geschont werden. Frankreich trifft beim WM-Turnier im Emirat (20. November bis 18. Dezember) in Gruppe D auf Australien (22. November), auf das stark eingeschätzte Dänemark (26. November) und auf Tunesien (30. November).

Frankreich bei WM 2022: Achtelfinale gegen Lionel Messi oder Robert Lewandowski möglich

Bei einem Achtelfinal-Einzug wären Mexiko, Argentinien mit Lionel Messi, Polen mit Robert Lewandowski oder Saudi-Arabien mögliche Gegner der fußballerischen Top-Nation. (pm)